Apple : 26% des utilisateurs d’iPhone ont migré vers Android en 2020

Selon des données diffusées par Apple lors de son procès face à Epic Games, plus d'un quart des utilisateurs d'iPhone ont migré vers un autre écosystème entre le premier et le second trimestre 2020.

Comme vous le savez probablement, le procès entre Apple et Epic Games au sujet de la fameuse commission Apple de 30% suit toujours son cours. À ce sujet, le tribunal aurait d'ailleurs trouvé un compromis sur cette Taxe Apple. Un compromis qui pourrait permettre aux développeurs d'applis de proposer une autre solution de paiement que celle de la marque à la pomme.

Bien entendu, cette bataille judiciaire est également l'occasion de découvrir certaines données restées secrètes jusqu'alors. Et justement, selon des informations diffusées par la firme de Cupertino lors du procès, on apprend qu'entre 12 et 26% des utilisateurs d'iPhone ont changé d'écosystème, et donc de smartphone, entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020.

Ainsi, en fin d'année 2019, 19% des propriétaires d'iPhone se sont passés sur Android ou sur un autre écosystème. Un chiffre passé à 26% entre le premier et le second trimestre 2020. Il est d'ailleurs intéressant de voir que ces utilisateurs ont décidé de migrer vers d'autres cieux quelques semaines avant la présentation officielle des iPhone 12, début octobre 2020.

Une migration vers Android provoquée par plusieurs facteurs

D'après nos confrères du site Android Authority, plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. En premier lieu, les difficultés économiques engendrées par la pandémie de Covid-19 a pu pousser ces utilisateurs à se diriger vers des appareils Android moins chers que les iPhone.

Reste que plusieurs semaines après le lancement officiel des iPhone 12, la “loyauté” des utilisateurs envers iPhone a grimpé à 88%. Peu étonnant, lorsque l'on sait que l'iPhone 12 est le smartphone qui s'est le mieux vendu en 2021, loin devant le Galaxy S21. Selon Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, les utilisateurs changent généralement de smartphone lorsqu'ils trouvent des offres séduisantes.

Les prix prohibitifs des derniers iPhone en cause

“De nombreux utilisateurs d'iPhone ont gardé leur téléphone plus longtemps, et lorsqu'ils sont prêts à le mettre à niveau, ils constatent que les prix des nouveaux iPhone phares augmentent. Ainsi de nombreux utilisateurs qui n'ont pas les moyens et qui trouvent une offre intéressante auprès d'un opérateur ou d'un équipementier sont susceptibles de changer de fournisseur” assure-t-il.

En outre, il précise que de nombreux propriétaires d'iPhone ont des smartphones de seconde main ou remis à neuf, ce qui peut gâcher l'expérience utilisateur sur le long terme. De fait, “lorsqu'ils doivent effectuer une mise à niveau, ils sont également susceptibles de sortir de l'écosystème iOS”, précise-t-il.

“Il arrive aussi que certains utilisateurs Android soient passés à un iPhone, mais n'aient pas réussi à s'habituer à l'interface utilisateur ou se soient sentis claustrophobes en venant d'un système ouvert comme Android. Ils peuvent alors choisir de revenir en arrière et de quitter iPhone”, conclut-il.

