Epic Games vs Apple : Tim Cook a préparé son futur témoignage avec d’anciens procureurs

Dans le procès qui oppose Epic Games à Apple, une nouvelle séquence s'ouvre cette semaine : des responsables de Apple dont Tim Cook seront appelés à la barre pour témoigner. Apparemment, le PDG Apple aurait déjà répété son témoignage pendant des heures avec d'anciens procureurs alors que nous sommes encore à plusieurs jours de l'audience.

Le procès qui oppose Epic Games à Apple continue, avec dès cette semaine, une séquence croustillante puisque les dirigeants des deux firmes et leurs proches collaborateurs seront appelés à témoigner. Chez Apple, il s'agira donc de Tim Cook, Phil Schiller et Craig Federighi.

Or, selon un rapport du Wall Street Journal, on sait déjà que Tim Cook se prépare à l'épreuve avec beaucoup d'intensité. Le journal s'amuse de ce luxe de préparations : “son témoignage sera vraisemblablement la discussion publique la plus détaillée qu'il donnera sur un sujet qui est susceptible de laisser sa marque sur Apple dans les années à venir”.

Tim Cook mise sur une préparation hors pair pour répondre à Epic Games

Et d'ajouter : “Mr Cook s'est préparé au procès, selon une personne familière de ses efforts. Ces préparation ont inclus des heures de pratique contradictoire avec d'anciens procureurs choisis par son équipe de juristes pour simuler son appel à la barre […] Mr Cook, dont l'intervention devrait durer au total 100 minutes, devrait témoigner vers la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine”.

Même si la teneur précise de son discours reste encore un mystère, on sait déjà qu'il sera question de magnifier le succès de l'App Store et de l'industrie complètement nouvelle que ce magasin d'application a lancé. Il ne pourra cependant pas échapper à une justification du niveau élevé des prélèvements pratiqué sur le magasin d'applications.

Epic Games reproche en effet à Apple de ne pas laisser les développeurs faire la promotion d'autres modes de paiement que ceux proposés par l'App Store lorsque leur application y figure. Dernièrement Epic Games a tenté de tenir tête à la firme, ce qui a débouché sur son exclusion pure et simple du magasin d'applications.

Source : WCCFTech