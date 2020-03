Xiaomi présente les Black Shark 3 et 3 Pro, de puissants smartphones gaming avec écran 90 Hz et recharge 65W

Black Shark, une filiale de Xiaomi, vient de lever le voile sur les Black Shark 3 et 3 Pro, une troisième génération de smartphones gaming surpuissants. Sans surprise, c’est l’édition Pro qui attire tous les regards, notamment à grâce à son écran 90 Hz de 7,1 pouces et sa recharge rapide 65W. Date de sortie, prix et fiche technique…On fait le point sur les deux smartphones.

Comme prévu, Black Shark, la filiale de Xiaomi dédiée aux gamers, a dévoilé une troisième génération de smartphones gaming. Avec les Black Shark 3, la marque peaufine la recette du Black Shark 2, un smartphone orienté gaming qui était déjà presque irréprochable.

Quelle fiche technique pour les Black Shark 3 ?

Côté design, Black Shark reste fidèle aux traits caractéristiques des précédentes générations. On retrouve par exemple les lumières LED vertes fluorescentes présentes depuis le Black Shark premier du nom. De ce côté là, le Black Shark 3 et le 3 Pro sont identiques.

Très complet, le Black Shark 3 est recouvert d’un immense écran OLED de 7,1 pouces avec une définition QHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne. Sans surprise, il est compatible 5G et WiFi 6. Enfin, la firme a inclus un nouveau système de refroidissement pour garder les composants au frais pendant les sessions de jeu les plus intenses.

Black Shark a confié l’autonomie du smartphone à une batterie de 5 000 mAh compatible recharge rapide 65 W. La marque promet une recharge complète en seulement 38 minutes. Enfin, le smartphone est accompagné d’un chargeur magnétique 18W à l’arrière pour recharger sans encombrement lors d’une partie de jeu vidéo. On trouve un dispositif similaire sur la tranche des ROG Phone d’Asus. Sur les tranches, Black Shark a intégré des touches physiques afin de faciliter le jeu sur mobile.

Côté photographie, la marque chinoise mise sur un triple capteur photo arrière disposé dans une forme triangulaire. L’appareil est composé d’un capteur principal de 64 mégapixels f/1.8, d’un module grand angle de 13 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Sur la face avant, on trouve un capteur selfie de 20 mégapixels.

Comme on pouvait s’y attendre, le Black Shark 3 fait l’impasse sur plusieurs atouts de l’édition Pro, dont les boutons physiques façon console de jeu portable. Le smartphone se contente de plus d’un écran 90 Hz de 6,67 pouces avec définition Full HD+ et d’une batterie de 4 720 mAh. La variante standard est déclinée dans les version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

💰 Quelle date de sortie et quel prix ?

Le Black Shark 3 standard sera disponible sur le marché chinois dès le 6 mars 2020 à un prix de départ avoisinant les 500 dollars (pour la version 8 Go/128 Go). Le Black Shark 3 ne débarquera en Chine que le 17 mars 2020 à un tarif proche des 675 dollars (pour la variante 8 Go de RAM). Xiaomi propose le modèle Pro dans les coloris noir ou gris métallisé et la variante standard en noir, gris ou argent. Pour l’heure, on ignore quand les deux smartphones arriveront en Europe.