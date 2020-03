Huawei, Honor, OnePlus, Realme et Oppo offrent une extension de garantie pendant le confinement

Huawei, Honor, OnePlus, Realme et Oppo ont chacun annoncé un geste commercial pour soutenir leurs clients confinés à cause du coronavirus. Des extensions de garantie sont proposées.

Huawei, Honor, OnePlus, Realme et Oppo ont tous annoncé des gestes commerciaux pour aider leurs clients face à la crise du coronavirus. Dans la plupart des cas, il s’agit d’extensions de garantie et d’assouplissement des conditions pour les retours, de sorte que les clients concernés, qui n’ont pas le droit de se déplacer et sont soumis à des conditions de confinement strictes, ne soient pas lésés.

Huawei et Honor font un geste dans les marchés émergents pour le moment

Huawei et Honor commencent à annoncer sur certains marchés des extensions de garantie pour certains smartphones. Huawei Inde explique ainsi, par exemple : « Nous sommes là pour vous soutenir! Nous avons prolongé la garantie sur tous les smartphones, smartwatches, casques, chargeurs etc au 30 juin 2020 pour les produits dont la garantie expire entre le 21 mars 2020 et le 21 juin 2020 pour montrer notre bonne foi ».

Nous avons contacté Huawei et Honor pour des précisions, car pour l’heure rien n’a été annoncé pour le marché français. L’opération semble en effet commencer d’abord dans des marchés émergents comme l’Inde, les Emirats Arabes Unis et l’Afrique du Sud. On vous en dira plus dès que nous avons les infos.

OnePlus propose une extension de garantie à tous ses clients

OnePlus explique dans un billet de blog accorder des extensions de garantie et assouplir les conditions de retour pendant la quarantaine partout dans le monde.

« Pour satisfaire aux besoins les plus urgents de nos clients nous avons pris une série de mesures immédiates pour toutes les régions du monde : 1. Nous prolongeons la garantie de nos clients dont la garantie expire entre le 1er mars et le 30 mai jusqu’au 31 Mai. 2. Nous prolongeons notre période de retours et remplacement de 15 à 30 jours. 3. Nous offrons l’expédition pour tout retours, remplacements et réparations », explique OnePlus.

Et la marque d’ajouter travailler sur un programme « d’appareils de secours » (back-up device program) « qui vous permettra de rester connecté avec les personnes que vous aimez si votre smartphone attend une réparation », affirme la marque. Un programme pilote sera lancé d’abord en Europe et en Amérique du Nord « avec des stocks limités ».

Realme fait aussi un geste commercial

Le compte Twitter de Realme annonce lui aussi plusieurs mesures « pour aider tous [ses] utilisateurs pendant cette période difficile » : tous les clients qui possèdent un smartphone dont la garantie se termine entre le 20 mars et le 30 avril 2020 ont droit à une extension de garantie jusqu’au 31 mai.

Par ailleurs, la période de retours passe à 30 jours pour ceux qui ont acheté leur smartphone entre le 15 mars et le 30 avril 2020.

Oppo prolonge la garantie de ses produits jusqu’à nouvel ordre

Oppo explique lui aussi dans un communiqué de presse avoir pris des mesures pour aider ses clients : « pour les utilisateurs dont la garantie arrive presque à expiration, Oppo offrira également une extension ». Cette extension vaut pour tous les produits achetés sur le site d’Oppo, ses magasins et revendeurs autorisés et couvre tous les produits, y compris les câbles, écouteurs, chargeurs, smartphones et batteries internes.

Liure également : Coronavirus, livraisons et SAV – Amazon, Fnac Darty, Cdiscount… le point sur la situation

Contrairement aux autres constructeurs, Oppo préfère ne pas donner de délai précis. On imagine que la firme attend de voir l’évolution de la pandémie dans le monde avant de se prononcer marché par marché. Etes-vous concerné par ces mesures ? parlez-en dans les commentaires !