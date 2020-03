Prise en main du Oppo Find X2 Pro : un smartphone qui va faire du mal au Galaxy S20 Ultra

Si vous trouviez le Find X ambitieux, voici le Find X2 Pro, un smartphone qui pousse plus loin encore le concept haut de gamme assumé. Design léché reprenant les codes du luxe. Plate-forme technologique sans compromis. Et un prix qui, comme la concurrence, n’a pas honte de s’afficher avec quatre chiffres. Et une fois en main ? Voici nos premières impressions en photos et en vidéo.



Comme prévu, Oppo a présenté le 6 mars 2020 le Find X2 Pro. À l’occasion, la filiale française nous a invités à un événement pour suivre en direct la conférence en ligne organisée suite à l’annulation du MWC, obtenir les informations pour le marché français et, surtout, avoir avec le smartphone un premier contact direct. Car, il faut bien avouer qu’après avoir fait de telles promesses durant la conférence de presse, nous avions hâte d’observer le « précieux » d’un peu plus près.

Notez que nous ne parlerons ici que du Find X2 Pro et occulterons totalement le Find X2. En effet, nous avons eu confirmation à l’issue de la conférence de presse que le Find X2 ne sera pas proposé en France. Inutile donc de perdre du temps sur ce modèle. D’autant que le « Pro » est bien meilleur que la version classique. Nous ne serons donc pas déçus de ce choix, même si certains consommateurs auraient certainement préféré dépenser 999 euros et non 1199 euros. Car c’est le prix du Find X2 Pro. Un prix en nette progression face au Find X (999 euros). Cependant, la concurrence n’ayant plus d’hésitation à passer la barre des 1000 euros, Oppo en profite pour passer ce cap.

Notre prise en main vidéo

Fiche technique

Oppo Find X2 Oppo Find X2 Pro Dimensions 74,5 x 164,9 x 8 mm 74,4 x 165,2 x 8,8 / 9,5 mm Poids 196 grammes 206 grammes Ecran 6,7 pouces, 120 Hz,

3168 x 1440 pixels 513 ppp

Quad HD +,

20: 9

Gorilla Glass 6 6,7 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (525 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ Chipset Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) OS Android 10 + ColorOS 7.1 Android 10 + ColorOS 7.1 RAM 12 Go 12 Go Stockage 256 Go 512 Go microSD non non Capteur principal 48 + 12 + 13 mégapixels, zoom optique 3x, zoom numérique 20x, zoom 3D, stabilisation d'image, autofocus, vidéo 4K 48 + 48 + 13 mégapixels, zoom optique 5x, zoom numérique 60x, zoom 3D, stabilisation d'image, autofocus, vidéo 4K Capteur secondaire 32 MP 32 MP Batterie 4200 mAh ( Super VOOC 2.0 65W) 4260 mAh ( Super VOOC 2.0 65W) 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 IP 68

Oppo abandonne le tiroir mécanique pour le capteur selfie

Nous avons donc profité de la conférence de presse pour réaliser cette première prise en main. Tout d’abord, côté design, le Find X2 Pro est assez différent du Find X. A l’avant, l’écran ressemble à celui d’un Galaxy S10 : la dalle est incurvée sur les côtés et un poinçon est visible dans l’un des coins supérieurs (mais pas dans le même coin). Comme les Reno, la gamme Find abandonne donc l’idée de cacher la webcam dans une partie escamotable du châssis et adopte un design plus classique et plus conventionnel.

L’écran est de type AMOLED. Il est très lumineux et produit de belles couleurs. Sa définition est Quad HD+. Il est compatible DCI-P3 et HDR10. Le taux de rafraichissement est de 120 Hz pour les images et de 240 Hz pour la surcouche tactile, comme le ROG Phone d’Asus, par exemple. À l’usage, la fluidité est saisissante. Une dalle de verre Gorilla 6 protège l’ensemble.

Les tranches sont habillées de métal. Oppo a soigné les détails sur les contours du smartphone en incluant les boutons mécaniques dans des emplacements creusés. Résultat : les boutons sont moins protubérants, mais restent faciles à localiser sans avoir à regarder le mobile. Le tiroir de la SIM, le micro principal, le port USB type-C et la grille de l’un des haut-parleurs (l’autre étant placé dans l’écouteur téléphonique) sont positionnés sur la tranche inférieure. Il n’y a pas de port jack 3,5 mm pour brancher un casque audio.

Un zoom périscopique comme Reno 10x Zoom

A l’arrière, le Find X2 Pro présente un bloc photo placé à gauche de l’appareil et orienté verticalement avec trois capteurs photo. S’il n’y a que trois capteurs, ils sont tous extrêmement utiles, contrairement à de nombreux smartphones concurrents qui multiplient les capteurs dont la tâche est souvent unique (capteur macro, capteur monochrome, capteur de profondeur). Ce bloc est légèrement protubérant.

Le capteur du haut est le modèle 13 mégapixels avec zoom optique 10x. Un zoom porté par un objectif périscopique (comme le Reno 10x Zoom, mais aussi le P30 Pro, le Galaxy S20). Ce zoom monte à 60x en numérique. Reste à savoir s’il rend des résultats similaires à ceux du Galaxy S20 Ultra. Le capteur du milieu est un IMX596 de 48 mégapixels avec objectif grand-angle qui sert aussi pour les photos de proximité. Enfin, le capteur du bas est le fameux IMX689 de 48 mégapixels développé en partenariat avec Sony. C’est ce capteur qui servira le plus souvent.

Nos premières impressions sont assez bonnes si l’on se base sur les premières photos que nous avons prises avec le capteur principal. Nous avons hâte d’essayer les nouveaux modes dédiés aux environnements peu lumineux afin de comparer ce que ce Find X2 Pro propose face aux clichés produits par la concurrence (et surtout le Galaxy S20 Ultra pour ne pas le nommer).

Des robes qui reprennent les codes du luxe

L’habillage du Find X2 Pro se décline en deux versions (voir ci-dessous) : cuir végétal et céramique. La première est la plus distinctive (et c’est celle que vous retrouverez le plus souvent en photo). Ici, le logo de la marque, placé dans le prolongement du bloc photo, est lui aussi protubérant et doré. Le Find X2 Pro adopte donc ici clairement certains codes des accessoires de luxe. Voilà un mobile qui ira très bien avec le sac à main de madame. Notez que la version en cuir végétale est légèrement plus épaisse, de sorte que la protubérance du bloc photo principal est moins marquée.

L’interface a également été peaufinée pour la sortie du Find X2 Pro. Basée sur Android 10, la ROM ColorOS est proposée ici en version 7.1. Rappelons que les Reno 3 profitent de la version précédente, appelée ColorOS 7.0. Cette nouvelle interface offre quelques nouveautés, comme de nouvelles animations pour tirer parti du taux de rafraichissement 120 Hz, de nouvelles options de présentation (notamment au niveau des icônes dont la forme est personnalisable) et une nouvelle organisation pour que le smartphone soit utilisable avec une seule main.

Et côté fiche technique ?

À l’intérieur du smartphone, vous retrouvez un Snapdragon 865, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, une batterie de 4260 mAh (compatible Super VOOC Charge 2.0, acceptant une puissance de 65 watts), le triple capteur photo à l’arrière déjà mentionné et un capteur selfie de 32 mégapixels placé dans le poinçon. Le châssis du Find X2 Pro est étanche (certification IP68). Retrouvez en fin de cet article la fiche technique complète du téléphone.

Nos premières impressions sur le produit sont bonnes, notamment au niveau de la qualité de la construction. Nous en saurons davantage sur les performances du mobile avec des tests plus poussés. Mais, à première vue, la proposition d’Oppo n’est pas aberrante, notamment face à la concurrence directe chez Samsung, Huawei ou Apple. Reste à savoir si les clients du segment haut de gamme voudront se lancer avec Oppo. L’arrivée du téléphone sur les étals des boutiques est annoncée pour la fin du mois de mai en France. Cela donnera deux mois à la marque pour les convaincre.