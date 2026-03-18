Avec son forfait mobile de 60 Go à 5,99 €/mois, NRJ Mobile signe l’une des meilleures offres du moment

NRJ Mobile lance une série spéciale généreuse pour ceux qui recherchent un forfait mobile avec un gros volume de data à prix mini. En ce moment, profitez d’un forfait Woot avec 60 Go de data pour seulement 5,99 € par mois, sans engagement.

Profitez de l’offre NRJ Mobile à 5,99 €

NRJ Mobile propose un catalogue de forfaits mobiles avantageux. Et lorsqu’ils sont en promotion, ces forfaits sont encore plus compétitifs. C’est le cas de la série spéciale Woot, avec 60 Go de données pour 5,99 € par mois. C’est deux fois plus que l’offre standard de l’opérateur virtuel qui, en temps normal, propose 30 Go pour 5,49 €.

Ce forfait est sans engagement, et donc résiliable à tout moment sans frais. Pour les abonnés, c’est l’occasion de profiter d’une enveloppe internet confortable sans se ruiner.

Les caractéristiques du forfait NRJ Mobile de 60 Go

En plus de ses 60 Go de data en 4G, cette série spéciale inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. L’autre avantage, c’est qu’une fois l’enveloppe de données épuisée, vous conservez la connexion Internet avec un débit réduit. Cela vous évite les mauvaises surprises de hors forfait. Pour rappel, NRJ Mobile exploite le réseau Bouygues Telecom. La carte SIM est facturée 1 €.

Si vous voyagez souvent, ce forfait NRJ Mobile offre 22 Go en itinérance, et peut être utilisé en Europe et dans les DOM.

Récapitulatif :

60 Go d’internet mobile en 4G sur le réseau Bouygues Telecom, débit réduit au-delà.

en 4G sur le réseau Bouygues Telecom, débit réduit au-delà. Forfait sans engagement.

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine .

. 22 Go de data utilisables en roaming (Europe et DOM) .

. Appels et SMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine.

Carte SIM à 1 €. Elle est offerte si vous choisissez un mobile pour accompagner le forfait.

Découvrir l'offre NRJ Mobile

En résumé, NRJ Mobile propose ici une offre intéressante qui devrait séduire ceux qui souhaitent optimiser leur budget de forfait internet et d’appels, sans sacrifier leur confort. Cette série spéciale Woot est également parfaite pour les voyageurs, grâce à son enveloppe généreuse de 22 Go en itinérance dans plusieurs destinations.