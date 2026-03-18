L’iPhone 17e est à moins de 100€ chez Bouygues Telecom : une offre exceptionnelle à ne pas rater !

Le dernier iPhone d'Apple débarque chez Bouygues Telecom à un prix qu'on n'attendait pas : 99 euros seulement, avec en prime un bonus reprise de 50 euros. Découvrez les détails de l’offre ci-dessous.

L’iPhone 17e à partir de 49€ chez Bouygues Telecom

Apple vient de lancer l'iPhone 17e, une entrée accessible dans la famille Apple de dernière génération. Mais pas question d'un modèle au rabais : sous le capot, vous trouvez la puce A19 dernière génération, un appareil photo Fusion 48 MP, 256 Go de stockage et la recharge sans fil MagSafe. Des arguments qu'on retrouvait jusqu'ici sur des appareils nettement plus chers.

Et chez Bouygues Telecom, il arrive à 99 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros, puis 8 euros par mois pendant 24 mois avec le forfait 200 Go. Vous avez un vieux smartphone qui prend la poussière ? Rendez-le et récupérez 50 euros supplémentaires en bonus de reprise, sous forme de remise différée.

In fine, vous pouvez profiter de l’iPhone 17e à partir de 49 euros (+8€/mois x24 avec le forfait 200Go Bouygues Telecom).

iPhone 17e : la puce de l'iPhone 17, un écran taillé pour durer et MagSafe dans un format compact

Ce qui frappe d'abord avec l'iPhone 17e, c'est la puce A19, soit exactement la même que dans l'iPhone 17 standard. Vos applis s'ouvrent sans attendre, les jeux tournent sans accroc, et les fonctions d'intelligence artificielle d'iOS répondent présent. Le modem C1X, conçu par Apple, est jusqu'à deux fois plus rapide que celui de l'iPhone 16e : en clair, votre connexion mobile tient mieux la route, même quand le réseau est capricieux. Et avec jusqu'à 26 heures de lecture vidéo en autonomie, vous passez la journée sans regarder votre niveau de batterie avec angoisse.

Côté photo, le capteur Fusion 48 MP vous permet de zoomer jusqu'à 2x en qualité optique, sans que l'image parte en flou comme avec un zoom numérique classique. L'écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces est recouvert d'un traitement anti-reflets en sept couches : lisible dehors, sous le soleil, sans plisser les yeux. Quant à la résistance, le Ceramic Shield 2 encaisse trois fois mieux les rayures que la génération précédente, et la certification IP68 vous couvre en cas de chute dans l'évier ou sous la pluie, jusqu'à 6 mètres de profondeur.

En bref, l'iPhone 17e c'est :

La puce A19 , même processeur que l'iPhone 17

, même processeur que l'iPhone 17 256 Go de stockage de base, soit le double de la génération précédente au même prix

de base, soit le double de la génération précédente au même prix Caméra Fusion 48 MP avec zoom optique 2x

avec zoom optique 2x Recharge MagSafe sans fil jusqu'à 15 W

Autonomie jusqu'à 26 heures de lecture vidéo

de lecture vidéo Écran OLED Super Retina XDR 6,1 pouces, anti-reflets

Certification IP68 (résistance à l'eau jusqu'à 6 mètres)

(résistance à l'eau jusqu'à 6 mètres) Connectivité satellite pour les urgences, même sans réseau mobile ou Wi-Fi

L’iPhone 17e à partir de 49€ chez Bouygues Telecom

À 99 euros avec la remise immédiate, puis 8 euros par mois sur 24 mois avec le forfait 200 Go, l'iPhone 17e n'a rarement été aussi accessible. Ajoutez les 50 euros de bonus reprise si vous rendez votre ancien mobile, et vous profitez du dernier-né d’Apple pour moins de 50€. Pas la peine d’en dire plus pour comprendre que c’est une offre à ne pas laisser passer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.