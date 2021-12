Android fait le plein de fonctionnalités : clé de voiture, widgets, emojis personnalisés, voici les nouveautés

Pour conclure l'année en beauté, Google réserve quelques surprises aux utilisateurs Android. Lesquels vont bénéficier prochainement de nouvelles fonctionnalités très appréciables. Pêle-mêle, Android Auto et Family Bell vont faire peau neuve, de nouveaux widgets et emojis vont débarquer et il sera possible d'utiliser certains smartphones comme clés de voiture. On fait le point !

Tous les yeux sont braqués sur Android 12. Si les smartphones Pixel peuvent déjà en bénéficier, le nouvel OS s'apprête à débarquer (ou est en cours de déploiement) sur les surcouches des autres marques éligibles. Toujours est-il que tous les modèles n'auront pas le privilège de pouvoir accueillir Android 12. Mais pour achever l'année de la meilleure des manières, Google vient de teaser l'arrivée d'une myriade de nouveautés prévues pour l'ensemble des utilisateurs. On vous détaille tout ça point par point.

Des widgets flambant neufs

De nouveaux widgets font leur apparition pour tirer profit de vos applications fétiches. Il sera notamment possible d'accéder rapidement à vos livres audio grâce au widget Google Play Book. Mais aussi d'avoir une gestion facilitée de vos morceaux YouTube Music via des commandes de lecture intégrées sur votre écran d'accueil. À noter également l'arrivée dès la semaine prochaine d'un nouveau widget Google Photos People & Pets qui intègre vos proches et vos animaux dans un cadre photo trônant sur votre interface.

Family Bell fait sonner des cloches sur tous les smartphones du foyer

La vie quotidienne d'une famille est parsemée d'évènements divers et variés : petit-déjeuner, compétition de judo, remise des bulletins, arrosage des plantes… Il est souvent ardu de s'y retrouver. Pour y remédier, Google avait déployé en août la fonctionnalité Family Bell dans Google Assistant. Celle-ci permet de faire sonner des cloches via les haut-parleurs domestiques pour ne pas oublier les évènements notables prévus dans la journée. Désormais, la fonctionnalité débarque sur Android. Des notifications seront ainsi envoyées sur chaque smartphone et écran intelligent pour avertir toute la tribu des tâches à accomplir.

Android Auto

Personnalisation du launcher, mode sombre, nouveaux onglets… Android Auto avait déjà fait peau neuve en juin dernier. Et l'application s'apprête à recevoir de nouvelles fonctionnalités bien senties. Il sera notamment possible de paramétrer Android Auto pour qu'il s'ouvre automatiquement à chaque fois que vous connectez votre smartphone à votre voiture. Qui plus est, vous pourrez répondre à un message texte plus facilement via des suggestions intelligentes de l'Assistant Google.

Un bouton de lecture tout neuf fera aussi son apparition sur l'écran d'accueil. Celui-ci vous permettra de lancer un morceau d'un simple toucher. Prochainement, il sera même possible de chercher avec votre voix un morceau ou un artiste dans vos applications musicales.

Clé de voiture numérique

C'était dans les tuyaux depuis un certain temps : Google prévoyait de transformer ses smartphones Pixel en clés de voiture. Une fonctionnalité très attendue qui est désormais d'actualité dans certaines régions sur le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et le Samsung Galaxy S21. Celle-ci permet de fermer, d'ouvrir et même de démarrer votre véhicule avec votre smartphone. Pour le moment, cette clé de voiture numérique fonctionne exclusivement avec les BMW compatibles.

De nouvelles combinaisons d'emojis

Pour Noël, vous pourrez partager vos émojis fétiches dans un coffret cadeau soigneusement emballé. Par ailleurs, une myriade d'emojis chiens sont désormais de la partie. On retient surtout la nouvelle fonctionnalité permettant de fusionner deux emojis pour créer un autocollant personnalisé. De quoi vous permettre de trouver la bonne combinaison qui exprimera plus précisément ce que vous ressentez.

Désactivation automatique des autorisations après un certain temps

Pour utiliser certaines applications, il faut parfois les autoriser à avoir accès aux fichiers, contacts, mais aussi à notre caméra, notre microphone ou encore notre localisation. Et lorsqu'une app n'est pas utilisée depuis longtemps, les autorisations sont automatiquement désactivées. Cette fonctionnalité était déjà d'actualité sur les smartphones tournant au minimum sous Android 11. À partir du mois prochain, elle débarquera sur tous les téléphones bénéficiant au moins d'Android 6. À noter qu'il sera toujours possible de réactiver les autorisations directement sur l'application ou en passant par les paramètres.