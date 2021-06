Ces 6 nouveautés Android 12 arrivent sur tous les smartphones, même anciens

Android 12, ce n'est pas que pour les smartphones les plus récents ! Google vient de dévoiler sur son blog officiel 6 nouveautés qui bénéficieront aux 3 milliards de smartphones Android en circulation dès cet été.

Vous pensiez qu'il vous faudrait un smartphone récent pour bénéficier de certaines nouveautés Android 12 ? Google annonce une excellente nouvelle sur son blog officiel : 6 nouveautés tirées de la nouvelle version d'Android arrivent sur les 3 milliards de smartphones de l'écosystème dès cet été.

Votre smartphone vous alertera en cas de tremblement de terre

On vous avez déjà dit que Google utilisait les technologies des smartphones Android en circulation pour détecter les tremblements de terre avant qu'ils ne se déclenchent et alerter les utilisateurs quelques minutes avant. Le système est déjà disponible en Grèce et en Nouvelle-Zélande. Il débarque en Turquie, aux Philippines, au Kazakhstan, en République du Kirghizistan, au Tajikistan, Turkmenistan et Ouzbékistan. Même sur les smartphones plus anciens. Google continuera ensuite le déploiement dans les pays à fort risque sismique.

Des étoiles pour vous souvenir des messages les plus importants

Une nouveauté arrive dans l'application Messages : il est désormais possible d'ajouter une étoile sur les messages importants, comme par exemple un adresse reçue par SMS, ou une photo. Cette nouvelle étoile s'accompagne d'une section “Favoris” qui vous montre en un clin d'oeil tous les messages auxquels vous avez ajouté une étoile. Cette fonctionnalité arrive sur tous les smartphones dans les prochaines semaines.

De meilleures suggestions contextuelles pour les emoji

Une nouvelle section est disponible dans le panneau emoji depuis le mois de mai pour retrouver tous les emoji que vous avez récemment utilisé. Google va ajouter une autre nouveauté Android 12 à l'application Messages : désormais, des suggestions d'emoji contextualisées apparaitront lorsque vous tapez un message. Si vous parlez de votre animal de compagnie, un chat ou un chien pourra vous être proposé. De même que de nombreux autres emoji parfaitement adaptés à la teneur de la conversation.

Utilisez vos applications favorites à la voix

Google Assistant devient beaucoup mieux intégré à vos applications. Vous pourrez désormais lui demander des infos ou activer des fonctionnalités dans les applications tierces. Vous pouvez par exemple lui demander “quel est le solde de mon compte en banque” ce qui ouvrira votre application bancaire. Vous pouvez également lui demander combien de kilomètres vous avez couru dans Strava. Pour plus d'infos, demandez à Google quelles commandes sont disponibles dans les applications de votre smartphone.

Voice Access, Détection de l'attention, il y a aussi du nouveau dans Accessibilité

Dans le rayon accessibilité, deux nouveautés arrivent : Voice Access et Gaze Detection (détection de l'attention). Voice Access permet aux personnes handicapées d'utiliser toutes les fonctions du smartphone à la voix – y compris pour taper des mots de passe, ou faire défiler l'écran. Cette fonctionnalité s'accompagne de la détection de l'attention pour éviter les déclenchements intempestifs. On imagine que la fonction plaira également à certains utilisateurs qui cherchent à pousser le contrôle vocal plus loin que ce que permet normalement de faire Google Assistant.

Plus de personnalisation dans Android Auto

Google explique que Android Auto va avoir droit à de nombreuses améliorations. La première nouveauté, c'est qu'il devient possible de personnaliser le launcher directement depuis votre smartphone et de forcer l'activation du mode sombre. Il y a de nouveaux onglets dans les applications media, ainsi qu'une option “Revenir en haut” et un bouton “A à Z” dans la barre de défilement. Les écrans de configuration ont également été simplifiés pour les primo-utilisateurs.

Google a également ajouté de nouvelles applications en lien avec la recharge des véhicules électriques, la recherche de stationnement, et la navigation. Comme vous l'avez sans doute remarqué à plusieurs reprises, Messages concentre le gros des nouveautés sur les smartphones anciens. La messagerie bénéficie aussi d'améliorations dans Android Auto. D'abord, il est possible de facilement lire et envoyer des messages avec Android Auto via WhatsApp, Messages et d'autres applications de messagerie, depuis le launcher.

Google précise que ces nouveautés Android Auto nécessitent un smatphone sous Android 6.0 ou ultérieur ainsi qu'une voiture compatible. Que pensez-vous de l'arrivée de ces nouveautés sur les smartphones plus anciens ? Y a-t-il des fonctionnalités Android 12 qui vous rendent un peu jaloux ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article !