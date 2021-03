Google veut transformer ses smartphones Pixel en clés de voiture

Les smartphones remplacent actuellement beaucoup d’objets du quotidien comme les horloges, les agendas, le portefeuille ou encore l’ordinateur. Google veut aller encore plus loin, puisque l’entreprise souhaite qu’ils remplacent nos clés ou encore nos papiers d’identité.

Google vient d’annoncer « l’Android Ready SE Alliance », qui permettra au géant américain et à ses partenaires de s'assurer que les futurs smartphones Android auront la capacité de remplacer divers appareils ou documents comme une clé de voiture, un passeport, un permis de conduire ou encore une carte d’identité.

Tous ces éléments nécessitent d’avoir du matériel inviolable, c’est pourquoi « l’Android Ready SE Alliance » rassemblera divers fabricants de puces pour créer des puces sécurisées et des solutions open source pour pouvoir les utiliser. L’objectif est de créer une solution commune pour tous les smartphones Android, ce qui pourrait éviter que chaque fabricant développe sa propre solution. En effet, cela pourrait favoriser une fragmentation du marché, qui est déjà trop présente chez les smartphones Android. À terme, il serait possible d’utiliser ces puces avec divers objets, que ce soit un smartphone, une tablette, une voiture et même un vêtement.

Comment un Pixel pourrait-il devenir une clé de voiture ?

Depuis 2018, tous les téléphones Pixel de Google comprennent une puce Titan M. C'est ce que l'on appelle un élément sécurisé (SE). Séparé du processeur de votre téléphone, il peut notamment stocker les clés de chiffrement et valider le système d'exploitation. Déjà en 2019, Google avait le projet de remplacer votre permis de conduire par votre smartphone en utilisant la puce Titan M et l'API IdentityCredential.

Google voit la puce Titan M et d'autres Secure Elements comme des solutions qui lui permettront à terme de permettre à ses smartphones Android de remplacer des clés de voiture ou encore des documents d’identité. C’est déjà ce qu’Apple fait avec les voitures BMW. En effet, les iPhone peuvent remplacer les clés de voiture sur la BMW Series 5 depuis l’année dernière.

Il sera important que l’Android Ready SE Alliance s’assure que cette puce soit très sécurisée, puisqu’on sait que les modèles avec clé mains libres sont plus faciles à dérober, selon l’UFC-Que choisir. On imagine qu’il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir débarquer une solution commune pour tous les smartphones Android du marché, et avant qu’elle soit également adoptée par les constructeurs automobiles.

Source : Google