La carte d’identité numérique se déploie plus largement, Huawei lance une tablette révolutionnaire, le récap

L’application France Identité est désormais disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs, Huawei dévoile la tablette MatePad Pro 11 avec une fonctionnalité inédite, Google supprime une application de téléchargement populaire du Play Store, c’est le récap.

France Identité est encore disponible en bêta, mais l’application est désormais plus largement disponible, à condition que vous possédiez un smartphone Android. De son côté, Huawei a présenté une nouvelle tablette pas comme les autres, nommée MatePad Pro 11 pouces 2024. Enfin, Google décide de supprimer une application aux plus de 50 millions de téléchargements sur le Play Store. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 28 novembre 2023.

France Identité est plus largement disponible sur Android

France Identité élargit la disponibilité de son application sur Android. Initialement déployée en version bêta sur le Play Store et l'App Store à la rentrée, l'application permet la numérisation de la carte d'identité, offrant aux utilisateurs la possibilité de stocker le document officiel sur leur smartphone. L’application est enfin téléchargeable sur les smartphones Honor et Xiaomi.

Lire – France Identité arrive sur les smartphones Xiaomi et Honor et décroche un certificat de sécurité

Huawei lance une tablette qui peut se connecter aux satellites

Huawei a présenté la MatePad Pro 11 pouces, dotée d'une technologie révolutionnaire de communication par satellite, qui permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels par satellite – une innovation qui n'était jusqu'à présent présente que dans quelques smartphones. La tablette, disponible en Chine, est proposée à un prix d'environ 600 € pour la variante 12/256 Go et 670 € pour l'option 12/512 Go.

Lire – Huawei lance la 1re tablette au monde proposant la communication par satellite

Google supprime une application populaire de téléchargement du Play Store

L'application Android Downloader, qui compte plus de 50 millions de téléchargements, a été retirée à nouveau du Play Store par Google en raison d'une plainte DMCA signalant des violations de droits d'auteur. Cette sanction intervient après une première suspension en mai 2023, également liée à des allégations de contenus protégés par le droit d'auteur. Elias Saba, le développeur de Downloader, conteste cette décision, soulignant le manque de détails dans la plainte DMCA déposée par MarkScan au nom de Warner Bros. Discovery Inc.

Lire – Google bannit encore cette application Android aux 50 millions de téléchargements