Android : cet excellent émulateur Game Boy Advanced et Color quitte le Play Store

Après Yuzu pour la Switch, c'est au tour de l'émulateur Android Pizza Boy pour GBA et GBC de tirer sa révérence et de quitter le Play Store de Google. Son développeur n'a pas précisé les raisons exactes de sa décision.



Vous avez sûrement déjà croisé une vidéo, une infographie ou un article montrant tous les appareils que remplacent nos smartphones. Calculatrice, appareil photo, caméra… La liste est longue et on y trouve aussi les consoles de jeux vidéo. Grâce des performances de plus en plus élevées et des écrans suffisamment grands, il est facile de faire tourner même les titres des plateformes les récentes. Vous l'aurez compris : on parle ici d'émulation.

Rappelons tout de même son principe en quelque mots. À l'aide d'un programme (ici d'une application), vous allez charger une ROM, soit une version numérique d'un jeu normalement sous la forme d'une cartouche ou d'un CD. En somme, tout est virtuel, mais l'expérience est sensiblement la même que sur la console d'origine. Elle peut même devenir meilleure, les émulateurs profitant de la puissance de nos smartphones pour améliorer les graphismes ou augmenter la fréquence d'image d'origine par exemple. Alléchant, mais il y a de moins en moins d'émulateurs sur Android.

Le développeur de cet émulateur Game Boy sur Android le supprime du Play Store

Techniquement, l'émulation n'est pas pas illégale en soi. Vous avez le droit de posséder des copies privées numériques des jeux que vous possédez. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de télécharger des ROM sans posséder le titre original. Les ayants droit ne cherchent pas à faire ce genre de nuance. Un exemple récent : Nintendo a porté plainte contre les développeurs de Yuzu, célèbre émulateur Switch sur Android. Ces derniers ont choisi de supprimer l'émulateur et de payer une amende au constructeur japonais.

C'est au tour de l'émulateur Pizza Boy pour Game Boy Advanced et Game Boy Color de disparaître du Play Store, ainsi que toutes ses déclinaisons. Davide Berra, son créateur, a annoncé la nouvelle le 7 mars 2024. On ne sait pas ce qui a motivé sa décision, l'homme se contentant de dire que “[sa] famille passe en premier, et pour cette raison, [il a] choisi de donner la priorité à sa famille plutôt qu'au développement de [ses] applis“. On se consolera (sans mauvais jeu de mots) en se rappelant que Drastic, émulateur Nintendo DS sur Android, est devenu gratuit suite à la disparition de Yuzu.