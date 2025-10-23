GM supprime Apple CarPlay et Android Auto de toutes ses voitures, on vous explique pourquoi

La décision qui avait déjà fait grincer des dents chez les conducteurs d’électriques devient officielle pour toute la gamme. General Motors tourne définitivement la page des systèmes Apple CarPlay et Android Auto.

Depuis des années, les conducteurs se sont habitués à brancher leur smartphone pour retrouver leurs applications préférées directement sur l’écran du tableau de bord. Navigation, musique, messages : Apple CarPlay et Android Auto ont simplifié la vie de millions d’utilisateurs. Pourtant, certains constructeurs veulent s’affranchir de cette dépendance aux géants du numérique. General Motors avait déjà amorcé ce virage avec ses véhicules électriques. Désormais, la marque américaine veut aller encore plus loin.

Dans une interview accordée au podcast Decoder de The Verge, la directrice générale Mary Barra a confirmé que GM supprimera CarPlay et Android Auto de tous ses modèles, qu’ils soient électriques ou à essence. L’entreprise juge trop “malaisée” la bascule entre l’interface du téléphone et celle du véhicule, ce qui pourrait distraire le conducteur. Cette décision s’étendra progressivement à l’ensemble du catalogue, à mesure que les modèles seront renouvelés.

GM impose son propre système et met fin aux écosystèmes Apple et Google dans ses voitures

General Motors mise désormais sur son système embarqué Android Automotive, déjà intégré dans plusieurs de ses modèles récents. Ce logiciel, différent d’Android Auto, fonctionne sans téléphone connecté et permet d’utiliser des applications directement depuis l’écran du véhicule. Les utilisateurs doivent cependant se reconnecter à chaque application, une contrainte que GM promet de simplifier. Pour la marque, cette approche offre un fonctionnement plus cohérent, tout en gardant la main sur les données et les services connectés.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de la plateforme Ultifi, présentée en 2024 pour les véhicules électriques. À terme, elle remplacera totalement CarPlay et Android Auto dans tout le parc de GM. Si la marque y voit une évolution logique vers une voiture plus intégrée et plus sûre, de nombreux conducteurs risquent de regretter la simplicité de leurs applications habituelles. Un choix assumé, que Mary Barra compare à celui d’Apple lorsqu’il avait supprimé le lecteur CD : “Personne n’aimait ça au début, mais tout le monde a fini par s’y faire.”