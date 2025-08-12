Android Auto : ces 5 applications incontournables vont transformer vos trajets en voiture

Android Auto est un outil fantastique pour tous les conducteurs qui cherchent à rester connectés, tout en gardant un oeil attentif sur la route. Si vous vous apprêtez à partir en vacances, ces 5 applis incontournables vont grandement faciliter vos trajets.

On ne vous apprend rien. Regarder son téléphone au volant est puni par la loi, en plus d'être extrêmement dangereux. Pour cause, on multiplie les risques d'accident par trois à s'adonnant à ce genre de pratique ! Néanmoins, il existe une solution pour tous les conducteurs qui cherchent à rester connectés, tout en gardant un oeil attentif sur la route. On parle évidemment d'Android Auto (pour les smartphones Android) et de CarPlay (pour les iPhone).

Pour les néophytes, ces deux plateformes permettent de connecter votre smartphone à l'écran d'infodivertissement de votre véhicule. Grâce à elles, vous pouvez donc retrouver la grande majorité de vos applis préférées, sans perdre la route des yeux. Si comme de nombreux Français, vous vous apprêtez à prendre la voiture pour ce long week-end du 15 août, voici à nos yeux les 5 applis qui doivent impérativement figurer sur votre tableau de bord.

Les applis incontournables avec Android Auto

1. EasyPark, pour se garer sans prise de tête

Lorsqu'on est en vacances dans une ville qu'on ne connaît pas, trouver une place de parking n'est pas forcément des plus évidents. Avec EasyPark, le stationnement devient un jeu d'enfant. Pour résumer le principe, l'appli vous indique sur un plan toutes les zones de stationnement à proximité, y compris les parkings couverts, publics ou privés. En outre, vous pourrez également consulter toutes les tarifications ou les restrictions en vigueur dans certains parkings.

Une fois garé, il suffit d'entrer sa plaque d'immatriculation dans l'appli et de sélectionner l'heure d'arrivée et de départ. Bon point, l'appli permet également d'annuler son stationnement en un clic si vous avez été plus rapide que prévu, ou à l'inverse de le prolonger si besoin. Quant au paiement, tout se fait directement sur l'appli. Par conséquent, vous payez votre stationnement à la minute près.

2. Waze, l'une des meilleures applis GPS du marché

On enchaîne avec une application GPS. Si Google Maps reste évidemment la référence incontestée du marché, notre préférence va plutôt à Waze, l'autre appli GPS du géant américain. En plus d'offrir un calculateur d'itinéraire et un assistant de navigation, Waze se démarque surtout sur un point : l'affichage des informations partagées par les autres utilisateurs. Vous connaissez probablement le principe : les membres de la communauté peuvent signaler les problèmes éventuels que vous pouvez rencontrer sur la route (bouchons, accidents, travaux, contrôles de police, radars, etc.).

De cette manière, vous pouvez optimiser votre trajet en fonction de la situation et gagner un temps précieux. Fait appréciable, Waze est entièrement compatible avec Android Auto depuis juin 2025. On peut donc profiter de l'appli sur son téléphone via Android Auto, avec une interface adaptée à la conduite.

3. Deux applis pour faire le plein à moindre prix

Toujours dans l'optique de se faciliter la vie sur la route des vacances, il peut être particulièrement utile d'avoir une appli dédiée à la localisation de station-essence ou de bornes électriques. Pour les propriétaires de véhicules thermiques, on vous conseille d'opter pour Essence & Co. Pour résumer, l‘appli recense plus de 100 000 stations-services en France, le tout avec les informations tarifaires mises à jour en temps réel. Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche, pour trouver la station la plus proche ou la moins chère. Petit plus, il est possible d'enregistrer chaque plein et de calculer les économies réalisées jusqu'alors.

Quant aux propriétaires de voitures électriques, Chargemap reste la meilleure option. Totalement gratuite, elle offre tout d'abord un planificateur d'itinéraire complet. Grâce à lui, vous pourrez prévoir votre trajet selon le modèle de véhicule et vos préférences de recharge. Mais surtout, l'appli localise toutes les bornes à proximité. Ici encore, de nombreux filtres sont à disposition : gratuites, payantes, par réseaux, types de connecteurs, puissances de recharge, etc.

4. e-Constat auto, en cas de pépins sur la route

Prendre la voiture n'est jamais sans risque, et malheureusement les accidents arrivent. Dans le cas d'un petit accrochage (sans dommages corporels) entre deux véhicules, une appli permet de gagner un temps fou en réalisant un constat numérique. Cette appli, il s'agit d'e-constat auto, l'appli officielle des assureurs français.

Sur le même modèle que la version papier, e-constat auto permet de remplir rapidement son constat directement sur son smartphone. Chaque usager peut contrôler les informations saisies par l'autre partie et un récapitulatif est envoyé à chacun avant la signature électronique. Une fois le constat validé, l'assureur reçoit immédiatement le constat numérique en version PDF. Un must-have en cas de pépins sur la route.

5. Podcast Addict, pour se divertir en toute sécurité

Chaque jour, vous êtes des millions à écouter des podcasts dans la voiture, chez vous ou dans les transports. Si vous êtes un adepte du format, alors Podcast Addict est fait pour vous. A l'heure actuelle, il s'agit tout simplement de l'une des applis les plus complètes disponibles sur Android. Doté d'un catalogue gigantesque (plus de 5 millions de podcasts différents disponibles), Podcast Addict a l'avantage de proposer une version pensée pour Android Auto. On peut donc afficher ses podcasts sur l'écran d'infodivertissement, contrôler la lecture, etc. Une référence pour tous les amoureux de podcast. Et vous, quelles sont vos applis incontournables avec Android Auto ? Dites-le-nous dans les commentaires !