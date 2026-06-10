Connexions qui sautent, écran qui plante : Google met fin au cauchemar d’Android Auto

Vous pestez contre Android Auto depuis plusieurs mois ? Les coupures de connexion gâchent vos trajets, sans solution durable. Google revient à la charge avec un nouveau correctif porteur d'espoir.

Android Auto Bug
Crédits : 123RF

Brancher son smartphone à sa voiture est devenu un geste banal pour des millions de conducteurs. La promesse est simple. On retrouve la navigation, la musique et les appels sur l'écran du tableau de bord. Mais cette mécanique bien huilée se grippe parfois. Android Auto reste un excellent compagnon de route à condition d'oublier certaines fonctions capricieuses, et la connexion en fait partie. Quand le lien se rompt, l'application devient totalement inutilisable.

Depuis le printemps, les plaintes se sont multipliées de façon inquiétante. Les déconnexions intempestives touchent un grand nombre d'utilisateurs, sur des modèles et des marques très variés. Google a déjà tenté de corriger ces dysfonctionnements d'Android Auto à travers plusieurs mises à jour successives. Pourtant, le souci persistait chez de nombreux conducteurs. La firme de Mountain View remet aujourd'hui l'ouvrage sur le métier avec une nouvelle tentative.

Google dégaine un correctif pour en finir avec les déconnexions d'Android Auto

Android Auto enchaîne donc les déconnexions depuis plusieurs mois, au grand désespoir des automobilistes. Google vient de publier une mise à jour de ses services Google Play censée régler le problème. Le changelog officiel reste très avare en détails. Il mentionne seulement des corrections de bugs pour les services liés aux connexions, sans préciser leur nature exacte. Les ennuis seraient apparus dès le mois de mars, juste après le lancement du Galaxy S26 de Samsung. Repérés d'abord sur les terminaux du constructeur coréen, ils se sont ensuite propagés à d'autres appareils, y compris les Pixel.

Le phénomène se révèle particulièrement vicieux. Il frappe aussi bien les connexions filaires que sans fil. Différentes marques et différents modèles de voitures sont concernés. Plus troublant encore, certains conducteurs subissent ces coupures avec le même téléphone, le même câble et le même port qu'auparavant. Reste à savoir si cette mise à jour tiendra enfin ses promesses. Les précédentes n'avaient soulagé qu'une partie des personnes affectées. Même une simple réduction du nombre de cas serait déjà une bonne nouvelle. En attendant, mieux vaut garder un support pour smartphone à portée de main, histoire de ne pas rester totalement démuni au volant.


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