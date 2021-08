Android Auto : Google supprime l’application sur Android 12, clap de fin

D'après des révélations du site XDA Developers et une déclaration de Google relayée par nos confrères du site 9To5Google, Google s'apprête à supprimer l'application mobile d'Android Auto sur Android 12. En effet, c'est le mode conduite intégré du Google Assistant qui prendra le relais sur le prochain OS de Google.

Lancé en 2014 lors de la Google I/O, Android Auto s'est imposé d'année en année comme un incontournable lorsqu'on parle d'expérience de conduite connectée et intelligente. L'OS s'est enrichi de nombreuses fonctionnalités, comme la prise en charge de WhatsApp et Telegram, de Coyote, l'intégration d'un mode écran partagé ou encore la suggestion de musiques et de podcasts.

Et depuis 2016, il est possible d'utiliser, de configurer et de personnaliser son expérience Android Auto grâce à une application mobile dédiée baptisée Android Auto pour mobile. Et bien, si vous êtes un fervent utilisateur de cette appli, sachez qu'il faudra faire une croix dessus, sur Android 12 en tout cas. Comme l'ont révélé nos confrères du site XDA Developers, Google s'apprête à supprimer l'application mobile d'Android Auto sur son prochain OS.

En effet, Google lui préfèrera plutôt le mode Conduite intégré de Google Assistant, lancé il y a maintenant deux ans. La firme de Mountain View a d'ailleurs confirmé la nouvelle à nos confrères du site 9To5Google. L'application mobile d'Android Auto ne sera plus disponible sur Android 12, mais le restera sur les anciennes versions de l'OS. De fait, le mode Conduite de Google Assistant deviendra “l'expérience de conduite mobile intégrée d'Android 12″.

L'appli Android Auto cède sa place au mode Conduite de Google Assistant

“Le mode Conduite de Google Assistant est notre prochaine évolution de conduite mobile. Pour les personnes qui utilisent Android Auto dans les véhicules pris en charge, cette expérience ne disparaîtra pas. Pour ceux qui utilisent l'expérience Android Auto sur téléphone (application mobile Android Auto), ils seront transférés vers le mode Conduite de Google Assistant. À partir d'Android 12, le mode Conduite de Google Assistant sera l'expérience de conduite mobile intégrée”, déclare l'entreprise américaine.

Vous l'aurez compris, les utilisateurs de l'application mobile d'Android Auto devront à terme migrer vers le mode Conduite offert par Google Assistant. Pour rappel, l'intérêt premier de cette application était de pouvoir profiter d'Android Auto sans détenir d'écran de contrôle compatible avec l'OS dans son véhicule. L'appli apportait une interface pratique pour la conduite avec de grandes icônes, un accès rapide au Google Assistant, à Google Maps ainsi qu'à certaines applications multimédias comme Spotify par exemple.

Source : 9To5Google