Coyote est enfin compatible avec Android Auto !

Coyoto, le célèbre service d'aide à la conduite français, est désormais compatible avec Android Auto. Pour rappel, l'application est compatible avec CarPlay depuis 2019.

Mieux vaut tard que jamais comme dit l'adage. Alors que Coyote, le service d'aide à la conduite français aux 5 millions d'utilisateurs, est compatible avec CarPlay depuis 2019, l'entreprise vient enfin d'annoncer sa compatibilité avec Android Auto, l'OS de Google pour les tableaux de bord automobile.

Désormais, les utilisateurs pourront donc profiter de l'ensemble des fonctionnalités offertes par Coyote, comme la mise à jour constante des limitation de vitesse, les alertes en temps réel, le recalcul d'itinéraires en fonction du trafic, directement depuis l'écran de leur véhicule sous Android Auto.

“Nous sommes très satisfait de pouvoir proposer une expérience sur mesure, très attendue par notre communauté et développée spécifiquement pour s'adapter à l'univers Android Auto. L'utilisateur pourra ainsi retrouver l'intégralité du service Coyote, tout en gardan ses réflexes d'usage sur Android”, se félicite Laurent le Toriellec, chef des produits et services chez Coyote.

Coyoto est maintenant disponible sur CarPlay et Android Auto

Selon un sondage réalisée par Coyote auprès de l'ensemble de ses clients, 56% d'entre eux attendaient justement de pouvoir utiliser Coyote depuis l'écran de leur véhicule via Android Auto. Néanmoins, il convient de préciser que cette fonctionnalité sera réservée aux abonnés de la formule Extend de Coyote, affichée à 10,99 € par mois. Toutefois, les clients Android pourront s'y essayer gratuitement jusqu'au 15 juillet 2021.

Passé ce délai, il faudra passer à la caisse. Notez également que pour toute nouvelle souscription à l'application Coyote sur iOS ou Android vous permettra de bénéficier de trente jours d'essai gratuits à la formule premium de l'application. De quoi se faire une idée sur l'expérience Coyoto sur CarPlay comme sur Android Auto.

Pour rappel, Android Auto a intégré de nombreuses fonctionnalités inédites depuis ces derniers mois, à commencer par l'affichage des bornes de rechargement ChargePoint directement sur votre tableau de bord. Il s'agit de l'un des plus gros réseaux de bornes de recharge pour voitures électriques en Europe et en Amérique du nord. Plus récemment, Android Auto a également déployé un mode écran partagé, pratique pour afficher deux applications à la fois comme Spotify et votre service GPS par exemple. Google diffuse actuellement cette fonctionnalité à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Source : Coyote