Android Auto : Google teste la suggestion de musiques et podcasts

Android Auto vient de se doter d'une nouvelle fonctionnalité. Comme en témoigne une photo publiée par un utilisateur sur Reddit, Google teste actuellement un nouveau bouton, qui permet d'accéder à des suggestions de musiques et de podcasts. De quoi rester concentré plus facilement sur la route, et moins sur votre écran de contrôle.

Alors que Google vient récemment d'assouplir les conditions d'accès à la bêta d'Android Auto, il semble bien que la firme de Mountain View vient d'intégrer discrètement une nouvelle fonctionnalité sur son OS. Comme en témoigne une photo publiée par un utilisateur d'Android Auto sur Reddit, un bouton inédit vient de faire son apparition.

Il permet visiblement d'accéder à des suggestions de musiques et de podcasts. Apposé à gauche de l'icône dédiée aux notifications, ce bouton ouvre une fenêtre avec plusieurs “cartes” qui proposent soit des chansons issues de votre playlist Spotify ou encore des actualités diverses provenant de Google News. Les suggestions seraient vraisemblablement basées selon vos préférences dans lesdites applications.

Android Auto se met à la suggestion de musiques et de podcasts

En d'autres termes, l'onglet se contente d'afficher vos playlists Spotify ou encore des articles et podcasts relatifs à vos centres d'intérêt. Comme le prouve la photo, l'interface est plutôt claire et épurée, le but étant de sélectionner rapidement ces contenus pour reporter rapidement son attention sur la route et la conduite.

Dans son état actuel, il semble impossible de désactiver cette fonctionnalité ni même de la paramétrer. En d'autres termes, les utilisateurs ne peuvent pas filtrer les différentes suggestions proposées. Néanmoins, tout semble indiquer que cette fonctionnalité est en phase de test. Google devrait donc au fil des semaines améliorer la formule et offrir plus de possibilités de personnalisation aux utilisateurs.

Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité est bienvenue puisqu'elle évitera aux mélomanes de devoir scroller pendant de longues minutes sur leur écran de contrôle à la recherche du titre idéal. Et par extension, de prendre des risques en n'étant pas concentré à 100% sur la route. Pour rappel, Android Auto permet depuis peu d'accéder à WhatsApp et Telegram. En outre et depuis mars 2021, Android Auto propose un mode écran partagé permettant d'afficher deux applications à la fois.

Source : Android Central