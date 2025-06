Chrome est le navigateur web le plus rapide, Google explique comment et pourquoi

Plusieurs optimisations ont permis de rendre Chrome plus performant. Le navigateur web se démarque même sur un benchmark spécialisé.

Google annonce que Chrome a battu le record de vitesse sur le benchmark Speedometer 3, ce qui en fait le navigateur web le plus rapide du marché. Cette performance a été rendue possible par une série d'optimisations déployées au cours des derniers mois, permettant une amélioration de 10 % aujourd'hui par rapport à août 2024.

“Si chaque utilisateur de Chrome utilisait Chrome seulement 10 minutes par jour, ces améliorations permettraient d'économiser 58 millions d'heures, soit environ 83 vies, d'attente pour le chargement et l'exécution des sites web”, explique Google. Des statistiques qu'il est dur de rationaliser, mais l'essentiel est ailleurs : le navigateur le plus utilisé au monde n'a jamais été aussi rapide.

Chrome optimisé pour battre un record de vitesse

Ce qui est le plus intéressant est peut-être comment les ingénieurs logiciels de Google ont obtenu ces résultats. “L'équipe a fortement optimisé la disposition de la mémoire de nombreuses structures de données internes pour les composants DOM, CSS, de mise en page et de peinture”, explique la firme. Le moteur de rendu Blink de Chrome “évite désormais de nombreuses modifications inutiles de la mémoire système en conservant l'état à sa place par rapport aux modèles d'accès, optimisant ainsi l'utilisation des caches CPU”, apprend-on.

Score Speedometer 3 de Chrome, obtenu sur un Apple Macbook Pro M4 sous macOS 15. Crédit : Google“Les chaînes du moteur de rendu ont été considérablement améliorées l'année dernière, en évitant autant que possible les représentations coûteuses et en utilisant le hachage rapide. Plus généralement, de nombreuses structures de données ont été dotées de hachages, de filtres et d'algorithmes de sondage plus performants”, ajoute également Google.

Quand le rendu est complexe, dans le cas du calcul des styles CSS sur différents éléments, par exemple, les caches sont à présent utilisés beaucoup plus efficacement. Et au contraire, Chrome met en cache moins d'éléments inutiles. La mise en forme des polices est un autre défi pour le moteur de rendu et sur ce point aussi, Google a réussi à mettre en place diverses optimisations pour accélérer le rendu. Mis bout à bout, tous ces petits changements contribuent à rendre la navigation sur Chrome plus rapide. Bien sûr, il faut accepter de s'asseoir sur une quelconque confidentialité des données.