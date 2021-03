Android Auto déploie un mode écran partagé pour afficher deux applications à la fois

L’écran partagé va bientôt faire son arrivée sur Android Auto. La fonctionnalité, découverte par un membre de Reddit, permet d’afficher deux applications à la fois et de gérer leur disposition selon les préférences. Elle est déjà disponible pour certains utilisateurs et devrait être déployée prochainement à grande échelle.

Il y a quelques jours, Google a annoncé dans un billet de blog l’arrivée d’un mode écran partagé sur Android Auto, en plus d’autres fonctionnalités diverses. Il semblerait que le déploiement de ce dernier ait démarré. Un membre de Reddit a en effet posté une capture d’écran du mode en action, sur lequel on peut voir Spotify d’un côté, et Google Maps de l’autre.

La fonctionnalité s'appuie sur un système d’application « primaire » et « secondaire ». L’application primaire est celle qui occupe la majeure partie de l’écran, comme ici Spotify. L’application secondaire se niche dans l’espace restant, plus petit, ce qui s’avère donc très pratique pour un GPS par exemple. Pour cette raison, le mode écran partagé est uniquement disponible sur les écrans les plus larges.

Comment faire fonctionner le mode écran partagé de Google Auto sur des écrans plus petits ?

Il existe toutefois une méthode alternative pour utiliser l’écran partagé sur des écrans de toutes les tailles. Pour cela, comme indiqué par un autre membre de Reddit, il suffit d’installer l’application HeadUnit Reloaded. Cette dernière permet de modifier la résolution de l’écran sur lequel est installé Android Auto. De cette manière, le système d’exploitation fonctionne de la même façon que sur un écran plus large, laissant donc la possibilité d’utiliser l’écran partagé.

Ce mode permet en outre de modifier la disposition des applications à volonté. Vous pourrez donc transformer les applications primaires en application secondaire comme bon vous semble, afin de bénéficier d’un affichage adapté aux besoins du moment. En ouvrant une autre application que les deux déjà en marche, l’application secondaire disparaît pour laisser la place à l’application primaire, tandis que la nouvelle vient se placer sur la gauche.

