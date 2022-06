Android Auto disparait, le design des iPhone 14 dévoilé, c’est le récap’ de la semaine

L’application Android Auto devrait bientôt disparaître, une vidéo lève le voile sur le design des iPhone 14, les NFT n’ont plus la cote, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous êtes abonnés SFR, attention à ce SMS qui vous fait croire que votre débit Internet est limité, il s’agit évidemment d’un SPAM. Alors que le nombre de recherches Google du mot clé NFT ne cesse de diminuer, le célèbre leaker Sonny Dickson dévoile le design des futurs iPhone 14 dans une vidéo quelques mois avant leur lancement officiel. Amateur d’Android Auto, il faudra bientôt vous habituer à vous en passer car l’application devrait prochainement disparaitre.

Une erreur de Google lui fait perdre toutes ses données

C’est sur Reddit que l’utilisateur AMC20_ a partagé son expérience étonnante : en mars 2022, il achète un Pixel 6 Pro d’occasion sur la place de marché de Facebook. Malheureusement, trois mois après réception, le téléphone fini par passer en mode « recovery », rendant le smartphone vierge. Après quelques recherches, l’acheteur comprend que Google a enclenché à distance une procédure de suppression complète des données, car il ne s’agissait pas d’un Pixel 6 Pro mais bien d’un prototype de Pixel 7 Pro, dont la sortie n’est prévue que pour cet automne.

« Android Auto pour téléphone cessera bientôt de fonctionner »

Voici la notification officielle reçue par de nombreux utilisateurs au sein de leur application. Google n’a pas encore annoncé à quelle date Android Auto cessera complètement de tourner sur vos smartphones. Même si la fin des services est proche, Google a déclaré dans un communiqué « l’expérience ne va pas totalement disparaître. »

Le design des iPhone 14 dévoilé dans une vidéo

Alors que la keynote de présentation de la gamme des iPhone 14 aura lieu dans quelques mois, une nouvelle vidéo lève le voile sur le design des futurs smartphones Apple. C’est le leaker Sonny Dickson qui a mis la main sur les maquettes avant de les partager sur la toile. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour en savoir plus sur les quatre déclinaisons de l'iPhone 14 et pour découvrir la vidéo de l’informateur.

Les abonnés SFR victimes d’un SPAM

Alors que SFR n’est plus sensé brider le débit Internet de ses abonnés fibre, un utilisateur a pourtant reçu un SMS stipulant qu’une sanction allait être appliquée suite à une trop forte consommation. L’abonné a rapidement partagé le message sur Twitter, mais l’opérateur a réagi, expliquant qu’il s’agissait d’un SPAM et qu’il ne fallait « pas prendre en considération ce SMS et ne cliquer sur aucun éventuel lien”.

Les NFT dans le creux de la vague

Alors que les devises numériques telles que le Bitcoin ont vu leurs cours chuter depuis le début du mois, les recherches Google révèlent que les œuvres numériques certifiées sur la blockchain ont moins la cote actuellement. En effet, le mot clé NFT semble moins attiser la curiosité, avec une baisse de 75% des recherches sur le net entre janvier et mai. Le marché des tokens non fongibles est malgré tout loin d’être mort et de nombreuses marques lancent leur propre collection de jetons.

Nos tests de la semaine

Realme GT 2 : sage mais efficace

Le Realme GT 2 est simple mais élégant et son interface est très fonctionnelle. Si la luminosité de l’écran est parfois un peu faible, ses couleurs sont assez belles. Ce smartphone offre une bonne puissance et une excellente autonomie, hors jeu. On apprécie son capteur photo principal et son capteur selfie mais on reconnait que son prix est encore trop élevé par rapport au Realme GT.

Samsung Galaxy Book2 Pro : un ultra-portable presque parfait

Avec son châssis léger, pratique et particulièrement plaisant à utiliser, le Galaxy Book2 Pro est un ultra-portable très séduisant. On adore son écran, très bien calibré, sa puissance et son excellente autonomie. Si vous êtes un adepte de Samsung, vous serez conquis par son logiciel intégré Galaxy Experience. Seule véritable ombre au tableau, son prix, puisqu’il vous faudra dépenser entre 1299 et 1799 euros pour vous procurer ce PC premium.

Asus Zenbook Pro Duo 14 (UX8402Z) : un PC portable dédié aux créatifs, entre autres…

Quand bien même vous seriez dérouté par son clavier et sa forme, le Zenbook Pro Duo 14 (UX8402Z) pourrait largement éveiller votre curiosité grâce à sa configuration matérielle de choix. Ce PC est particulièrement adapté aux besoins de tous les professionnels ayant besoin d’un second écran, mais pourraient également retenir l’attention de certains joueurs. En effet, grâce à son screenpad plus, son son d’excellente facture et son très bon écran, le Zenbook Pro Duo 14 est particulièrement séduisant.

