Test Asus Zenbook Pro Duo 14 (UX8402Z) : deux écrans valent mieux qu’un

Fort du succès critique rencontré par ses PC Zenbook Duo, Asus revient cette année avec un modèle “Pro Duo 14”. Profitant d'une configuration dédiée aux plus créatifs, ce PC portable pourrait également séduire les joueurs et les professionnels qui ont besoin d'un deuxième écran pour booster leur productivité au quotidien. Nous avons testé le Zenbook Pro Duo 14 de 2022 et vous proposons un tour complet de ce PC portable hors norme.

Asus continue sur sa lancée en proposant une nouvelle révision de sa gamme Zenbook Duo avec un nouveau modèle de 14 pouces. Au rang des nouveautés, on trouve l'arrivée de l'OLED pour la dalle principale, un châssis légèrement redesigné, et une mise à jour hardware très séduisante sur le papier. La formule fonctionne-t-elle toujours aussi bien? Nous avons pu tester l'Asus Zenbook Pro Duo 14 et voici notre retour détaillé.

Prix et disponibilité

L'Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED sera proposé au 3e trimestre 2022 à partir de 2 099 €.

Fiche technique de l'Asus Zenbook Pro Duo 14

Asus Zenbook Pro Duo 14 (2022) Ecran - Oled tactile 14,5 pouces

- 2k (2880 x 1800) 16:10 550nit

- 120Hz

- DCI-P3 : 100 %

- Homologué Pantone

- ratio taille écran/surface totale : 93 % Dimensions 32,5 x 22,4 x 1,96 cm Poids 1,75 kg CPU Intel Core i7-12900H (12e génération) GPU Intel Iris Xe Graphics ou Nvidia RTX3050TI (selon version) RAM 16Go ou 32Go LPDDR5 (selon version) Autonomie - 5h en performances maximales

- 10h en économie d'énergie

- adaptateur 180W fourni (charge complète en 1h30) Connectique - 2 x USB-C Thunderbolt 4

- 1 x USB-A

- 1 x HDMI 2.1

- 1 x mini-Jack 3,5mm TRRS

- 1 x slot carte Micro-SD

- 1 x Slot DC IN Connectivité - Wi-Ffi 6E 802.11 (ax)

- Bluetooth 5.2

Screenpad Plus Ecran IPS 12,7" (résolution 2800 x 864 )

Fréquence de rafraîchissement : 120Hz

Unboxing et tour du propriétaire

Le Zenbook Pro Duo 14″ de 2022 n'a pas seulement deux écrans, mais aussi deux boîtes ! La première contient l'ordinateur avec un ensemble de documentation, tandis que la seconde laisse place au chargeur 180 W proposé ici par Asus, ainsi que le stylet Asus Pen 2.0. Le kit semble tout de même plus impressionnant que la version de l'an passé, qui proposait un chargeur plus fin et plus facilement transportable. On se retrouve ici avec un énorme chargeur, similaire à ceux qu'on peut encore retrouver sur les laptops orientés gaming, avec un large transformateur à mi-course entre la prise et l'ordinateur. Vérifiez bien le contenu du carton puisqu'à l'intérieur vous trouverez deux petits pads réhausseurs, qui permettent de soulever un peu plus votre laptop, de sorte que la circulation d'air se fasse pour le mieux.

Au passage, notez que la révision 2021 proposait de surcroit une pochette de transport en similicuir, absente cette fois-ci du kit d'accessoires fournis.

Passons à l'ordinateur. Pour commencer, le capon de ce dernier arbore un design sensiblement identique à la version de 2021, à quelques différences près. En premier lieu, le Zenbook Pro Duo troque le bleu nuit contre un noir mât du plus bel effet. La coque arbore toujours l'effet d'aluminium brossé de manière circulaire, mais première différence : le logo. Là où l'an passé nous pouvions retrouver le nom de la marque, ici c'est un tout nouveau logo qui viendra se placer sur la droite de l'ordinateur. Logo qui, avouons-le est très réussi.

Sur le dessous de l'appareil, on retrouve une large zone permettant l'entrée d'air, afin de refroidir l'ordinateur. De part et d'autre de l'ordinateur, on découvre aussi des sorties de haut-parleurs.

Les connecteurs sont répartis quant à eux sur les tranches gauche, droite et arrière de l'appareil. Asus propose avec son Zenbook Pro Duo 14 un ensemble de connexions très complet.

À gauche de l'appareil, en plus d'une large zone d'aération, on retrouve une prise casque + micro au format mini-Jack 3.5 mm. L'arrière, quant à lui, permet d'accueillir le port de recharge (qui, étrangement, n'est pas en USB-C), ainsi qu'un port de carte micro-SD et un port HDMI2.1. C'est finalement à droite qu'on retrouve l'ensemble des connecteurs de périphériques avec deux prises Thunderbolt 4 et une prise USB3.2 Type A.

À l'ouverture, le PC laisse découvrir son fameux Screenpad+, un petit écran tactile et secondaire permettant vraiment d'optimiser son workflow comme vous le verrez plus tard. Petite différence notable cependant : là où sur la version 2021 le bas de l'écran venait légèrement surélever le châssis, ce n'est plus le cas ici, puisqu'on peut retrouver une charnière revue et corrigée.

Malheureusement, l'ergonomie du clavier et du trackpad elle, n'a pas été revue. C'était l'un des points qui nous avait dérangés sur la version précédente. On se retrouve avec un clavier assez serré et légèrement décalé sur la gauche, pour laisser place à droite à un minuscule trackpad qui se révèle rapidement mis de côté au profit des fonctionnalités tactiles des écrans. Il faudra un peu de temps pour s'habituer à utiliser ce combo Clavier+Trackpad très déroutant au premier abord. Au passage, notons tout de même que ce dernier propose un rétroéclairage.

Au-dessus dudit clavier, on retrouve donc ce fameux screenpad plus, qui fonctionne tout simplement comme un écran secondaire. Et en haut, l'écran principal de 14.5 pouces tactile Oled, surplombé en son sommet par une webcam pour les visioconférences.

En termes de dimensions, l'ensemble reste plutôt compact et maîtrisé, puisque l'appareil une fois fermé mesure 32,3 cm de long pour 22,5 cm de large et 1,96 cm d'épaisseur (au plus large). Le tout pour un poids inférieur à 2 kg… L'appareil pèse 1,75 kg, pour être précis.

Écran

L'écran principal OLED de 14,5″ est capable d'afficher une résolution de 2880 pixels par 1800 pixels à 120Hz, le tout au format 16:10. L'écran se révèle, comme à l'accoutumée chez Asus, excellent en presque tout les points. Preuve en est les nombreuses certifications accordées à la dalle : certification VESA, HDR500, Pantone et SGS Eye Care pour la réduction des émissions de lumière bleue, et Dolby Vision.

La calibration de l'écran est vraiment excellente. Les couleurs sont vives, les noirs profonds grâce à l'OLED et les détails offerts sont très précis. Mais, seule ombre au tableau, la grille tactile (présumément la grille gestion du tactile capacitif) est légèrement visible et crée un motif de croisillons assez dérangeant à l'œil lors de longues sessions d'utilisation. Très étrange, puisque ce problème n'a jamais été détecté sur de précédents modèles de la marque.

Si cette dernière est très fine et très discrète, elle n'en reste pas moins visible, donnant une impression de “pixellisation” et à cause à sa couleur sombre, a tendance à assombrir les blancs.

Le revêtement de l'écran n'est pas mat, et les reflets sont très présents sur cette dalle. Attention donc à l'utilisation dos à une fenêtre, qui pourrait poser problème.

ScreenPad Plus

L'avantage évidemment non négligeable des produits de la gamme Duo chez Asus, c'est évidemment le Screenpad Plus. Ce second écran IPS LCD offre une résolution de 2880 x 864 pixels, ainsi qu'un rafraîchissement également à 120Hz. Il vient prendre place au-dessus du clavier et permet de faciliter l'accès à plusieurs fonctionnalités, comme Quick Key, qui n'est autre qu'un outil permettant facilement d'accéder à des raccourcis clavier (Copier, Coller, Annuler, Tout sélectionner, etc.) ou de créer vos propres raccourcis pour que l'ensemble s'adapte à votre utilisation.

On peut également retrouver Handwriting qui, comme son nom l'indique, permet d'écrire au stylet (fourni dans la boite) sur une surface dédiée. Parfait pour signer rapidement un document sans passer par la case impression, puis scanner. C'est aussi dans les fonctions dédiées au Screenpad Plus que vous pourrez retrouver un pavé numérique complet, des raccourcis dédiés aux applications créatives comme Premiere Pro, Corel ou même Spotify.

Les fonctions dédiées du Screenpad Plus vous permettront aussi quelques gestions classiques de la vie privée, comme la désactivation physique du micro ou de la caméra. L'écran peut également offrir des fonctionnalités de réorganisation des fenêtres, pour rapidement configurer et enregistrer vos espaces de travail.

L'atout de ce Zenbook Pro Duo est sans équivoque : une fois adopté, ce Screenpad Plus se révèle indispensable au quotidien et dans de nombreuses situations.

Caméra

Le Zenbook Pro Duo 14″ propose une caméra HD 720p de 0,9 Mpx. Comme sur les autres laptops de la marque que nous avons pu vous présenter, cette caméra sera très loin de surprendre, mais elle a le mérite de fonctionner correctement et d'être finalement assez pertinente pour des appels en visioconférence, sans pour autant révolutionner le monde des webcams.

Audio

Signé Harmann Kardon et certifié Dolby Vision, le système sonore intégré dans le Zenbook Pro Duo 14″ délivre un son puissant et bien équilibré. l'ensemble des fréquences trouve sa place dans le spectre. On retrouve des basses rondes, des médiums bien équilibrés et des aigus présents, bien qu'ayant une très subtile tendance à la distorsion à volume maximum.

Il est très rare qu'on félicite vraiment l'intégration audio d'un appareil portable équipé de si petits haut-parleurs, mais la prestation délivrée ici est très respectable.

Hardware et performances

Asus a généreusement équipé son Zenbook Pro Duo 14” d'un Intel Core i9-12900H cadencé à 2,5 GHz, lequel est composé de 6 cœurs de performances et 8 cœurs d'efficience. La partie graphique est, sur notre modèle de test, assurée par un chipset Nvidia 3050 Ti offrant 4 Go de mémoire GDDR6 dédiée à la vidéo. Le tout est soutenu par 32 Go de mémoire vive en LPDDR5 non extensible.

Une configuration sérieuse donc, qui permet de répondre à l'ensemble des tâches que vous seriez tentés de faire sur cet ordinateur. Le PC se révèle bon aussi bien pour de la bureautique, de l'applicatif créatif ou même pour du jeu. En bref, l'appareil semble capable d'assurer n'importe quelle tâche sans trop rechigner. Évidemment, nous ne sommes pas sur un ordinateur “gaming”, mais davantage orienté productivité, en attestent les drivers Nvidia Studio installés.

Notons également que même à pleine charge, l'appareil reste silencieux. Le système de refroidissement mis en place par Asus fonctionne ici très bien, gardant l'appareil à une température respectable en toutes conditions. Vous pourrez aussi gérer la vitesse de rotation des ventilateurs si vous le souhaitez depuis le logiciel fourni par Asus “MyAsus”.

Pour la partie stockage, c'est un SSD NVME M.2 de 1 To qui est intégré dans l'appareil. Et si besoin, vous avez la possibilité de venir connecter une carte Micro-SD à l'appareil permettant d'étendre un peu plus cet espace. C'est une excellente idée que de permettre à l'utilisateur d'avoir 1 To de base extensible, au vu des poids toujours plus grands que nos fichiers et médias peuvent occuper.

Ici, pas de chichis: on profite d'un disque rapide et efficace en écriture comme en lecture. Il assure un accès rapide aux informations dont on a besoin, comme l'attestent ces résultats sur CrystalDiskInfo, qui affiche pas moins de 6,2 Go/s en lecture et 3,5 Go/s en écriture, ce qui est conforme aux annonces de la marque.

Côté réseau, vous disposez aussi de tout ce dont vous pourriez avoir besoin, puisque l'Asus Zenbook Pro Duo 14” est compatible Bluetooth 5.2 pour une basse consommation et une faible latence, mais aussi Wi-Fi 6E (802.11ax), la plus récente des normes actuellement disponibles. Cependant, si vous souhaitez bénéficier d'une connexion filaire en RJ45, il faudra donc prévoir l'achat d'un adaptateur.

Batterie et Autonomie

À l'intérieur de l'appareil, on dispose d'une batterie de 74W/h, laquelle n'a aucun problème pour tenir une journée de travail complète pour quelqu'un d'économe. Il faut cependant se limiter à une utilisation peu gourmande et réduire le taux de rafraîchissement à 90 Hz au lieu de 120Hz. Dans ces conditions l'appareil réussira à tenir presque 10 heures complètes.

En revanche, si vous débloquez les performances optimales, vous verrez l'autonomie chuter à quelque 5 heures d'utilisation. Comptez 20% par heure d'utilisation lorsque vous tirez le plein potentiel de l'appareil.

Considérant sa fiche technique, l'appareil offre une autonomie tout à fait respectable. Deux écrans à haute résolution, une fréquence de rafraîchissement élevée et des puces haut de gamme amènent évidemment à une consommation supérieure. L'autonomie est finalement assez proche des propositions faites par la marque dans ses gammes gaming. Une démarche assez logique, puisque cette gamme se destine principalement aux créatifs exigeants.

Côté recharge, l'adaptateur secteur de 180 W permettra de recharger complètement l'appareil en 90 minutes environ.

Environnement

Le Zenbook Pro Duo 14” est livré avec Windows 11 pro préinstallé. Au-delà du système qu'on ne présente plus, Asus a pris soin d'ajouter son programme “MyAsus” qui vous permet un accès rapide à certaines fonctionnalités intéressantes comme la gestion de protection de la lumière bleue, la vitesse de rotation des ventilateurs, le mode d'alimentation.

L'interface de cette dernière est agréable et bien pensée pour être rapidement compréhensible et se positionner comme une solution plus rapide qu'un tour dans le panneau de configuration.