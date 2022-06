Android Auto pour mobile est sur le point de mourir définitivement

C’est désormais officiel, l’application Android Auto pour smartphones va bientôt disparaître. Un message annonçant la fin prochaine des services s’affiche désormais aux utilisateurs. Google souhaite ainsi faire migrer les quelques survivants restants sur son Assistant, qui prend en charge des fonctionnalités similaires.

On voyait la chose arrivée à des kilomètres, c’est désormais officiel. Depuis cette semaine, de nombreux utilisateurs rapportent apercevoir une notification au sein de leur application Android Auto. Celle-ci est assez directe : « Android Auto pour téléphone cessera bientôt de fonctionner ». Si elle s’affiche bien en grand sur l’écran de l’utilisateur, elle n’offre pas pour autant plus de détails. Impossible donc à l’heure actuelle à quelle date la sentence finale sera prononcée.

Néanmoins, Google ne prend pas vraiment les utilisateurs par surprise. La firme de Mountain View empêche déjà depuis plusieurs mois de télécharger l’application sur Android 12. Même si l’on parvenait à l’installer sur un smartphone plus ancien, il était bien compliqué de la faire fonctionner convenablement. On se doutait alors que cela n’annonçait rien de bon pour cette dernière.

Google annonce la fin définitive d’Android Auto sur les smartphones

Mais depuis l’été dernier, l’application tourne toujours sur Android 11 et ses versions inférieures. Il semblerait donc que cette époque touche à sa fin. Désormais, pour les utilisateurs concernés et bientôt pour toute la communauté, le message évoqué ci-dessus apparaît à chaque démarrage, même si l’on tente de s’en débarrasser à l’aide d’un swipe. On ne peut pas encore prévoir quand celle-ci cessera de fonctionner, mais compte du fait que la notification est là depuis environ une semaine, on s’attend à ce que Google fasse une annonce incessamment sous peu.

Par ailleurs, le constructeur ne s’est pas contenté de prévenir ses utilisateurs à la va-vite de cette manière. Celui-ci a publié un communiqué confirmant la fin du support Android Auto sur les smartphones. La déclaration se veut plutôt rassurante, puisque Google affirme que « l’expérience ne va pas totalement disparaître. » L’entreprise rappelle en effet que la conférence I/O a été l’occasion de dévoiler une « amélioration majeure de l’interface ». Mais celle-ci concerne visiblement la version pour les voitures.

Sur le même sujet : Android Auto bénéficie enfin des réponses rapides sur l’écran tactile

Vers une transition d’Android Auto vers l’Assistant Google et son mode conduite ?

« Pour ceux qui utilisent l’expérience sur téléphone (application mobile Android Auto), ils passeront au mode de conduite Google Assistant qui est notre prochaine évolution de l’expérience de conduite mobile. Nous n’avons pas d’autres détails à partager pour le moment », conclut la firme. Il va donc falloir se montrer patient pour en savoir plus sur l’avenir de l’assistant de conduite de Google. Pour l’heure, aucun remplaçant direct n’est à prévoir, à moins d’acheter un tout nouveau véhicule directement équipé d’Android Auto.

Malgré tout, on peut se montrer optimiste pour tous les autres. L’Assistant de Google et son mode conduite sont arrivés sur smartphone avec Android 12 et optimisent grandement l’utilisation de Maps et des fonctionnalités générales de l’application lors des trajets en voiture, comme la gestion des médias. En se référant au communiqué, on peut donc tabler sur un nouveau focus sur cette solution, qui pourrait être amené à fournir d’autres possibilités d’ici quelque temps.

Reste que cette décision ne plaira pas à tout le monde, ne serait-ce que pour les raisons évoquées plus haut. « Je ne peux même pas vous dire à quel point cela m’a mis en colère de voir que mon téléphone était complètement inutilisable pendant tout le trajet. », s’exclame ainsi un membre du subreddit Android Auto. « Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire ce changement. C’est vraiment ahurissant car AA fonctionnait parfaitement pour son objectif ».

Source : Reddit