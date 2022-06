Il reçoit un Pixel 7 Pro à la place d’un 6 Pro, Google efface toutes ses données

Un Internaute a acheté un smartphone croyant acquérir un Pixel 6 Pro. Il s’agissait en fait d’un prototype de Pixel 7 Pro, l’un des smartphones que Google ne commercialisera que dans plusieurs mois. Pendant trois mois, l’ingénu propriétaire a utilisé le smartphone sans souci. Mais Google a eu vent de son existence et a supprimé toutes les données à distance.

C’est une drôle d’histoire que celle de l’utilisateur Reddit identifié sous le pseudonyme AMC20_. Cette histoire commence début mars 2022 par une transaction sur la place de marché de Facebook. Un vendeur y propose un Pixel 6 Pro d’occasion. C’est ce qui était indiqué en en-tête de l’annonce. Et notre héros du jour, intéressé par le prix et le contenu de l’offre, se porte acquéreur. Il reçoit le smartphone quelques jours plus tard.

Lire aussi – Pixel 7 Ultra : Google préparerait un 3e smartphone encore plus haut de gamme

À la réception, il le trouve légèrement différent que le produit initial, mais rien de bien choquant. D’autant que, pendant trois mois, le smartphone a parfaitement fonctionné. Son nouveau propriétaire indique même sur Reddit avoir acheté quelques accessoires pour le protéger. Une coque à 4 dollars et une protection pour l’écran. Les deux produits s’adaptent parfaitement à son nouveau smartphone, l’amenant à penser qu’il s’agit bien d’un Pixel 6 Pro. Seule curiosité : le logo de Google est absent de la coque.

Le Pixel 7 Pro a bien fonctionné pendant 3 mois avant d'être effacé par Google

Seulement, l’histoire ne s’arrête pas là. AMC20_ utilise le smartphone au quotidien, y confiant ses données, ses applications, ses messages et ses souvenirs (les belles photos que l’intelligence artificielle est capable de proposer). Et en début de semaine, le « Pixel 6 Pro d’occasion » ne fonctionne plus aussi bien. Il a comportement un peu curieux. Soudain, le téléphone passe en mode « recovery » sans intervention physique et une procédure de suppression complète des données démarre.

À la fin de celle-ci, le smartphone est vierge. Plus de données personnelles. Plus de photo. Plus d’applications. Plus de système d’exploitation. Le Pixel est inutilisable. En cherchant sur Internet, il découvre que son Pixel 6 Pro n’est pas vraiment un Pixel 6 Pro, mais un prototype de Pixel 7 Pro, l’un des deux téléphones annoncés par Google au mois de mai et attendus officiellement cet automne. Cette opération de désactivation est certainement une conséquence de l’apparition d’un prototype de Pixel 7 standard sur eBay.

En racontant sa mésaventure sur Reddit, il a posté les deux visuels qui accompagnent cet article. Sur le premier, nous y retrouvons le nouveau module photo qui barre le dos du téléphone et, sur le cliché de l’écran, la confirmation que le Pixel 7 Pro sera proposé en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Source : Reddit