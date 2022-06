1 milliard de smartphones menacés, l’appli Android Auto condamnée, c’est le recap

Une société spécialisée dans la sécurité informatique la liste de 10 malwares capables d’infecter plus de 600 applications sur Android et de voler les données de plus d’un milliard de smartphones. Google va bientôt fermer l’application Android Auto au bénéfice d’Assistant. Et Sega annonce la Megadrive Mini 2 pour fin 2022. C’est le récap du 3 juin 2022.

Dans la nuit du 2 au 3 juin a eu lieu le dernier State of Play de Sony. Durant cette session, dont vous pouvez retrouver un résumé complet dans nos colonnes, Sony, ses studios et les éditeurs tiers ont eu l’occasion de communiquer sur leurs jeux en cours. Resident Evil Village et Horizon Call of the Mountain sont annoncés sur PSVR2. Marvel’s Spider-Man débarquera sur PC en août dans une version remasterisée. Ou encore Final Fantasy XVI dont le trailer dévoile un gameplay inédit sur les chimères (aussi appelées invocations). Mais l’actualité du 3 juin 2022 n’était pas marquée que par le State of Play. Voici celles qu’il fallait retenir.

10 malwares menacent d’envahir plus d’un milliard de smartphones

Zimperium, société spécialisée dans la sécurité informatique, dresse la liste de 10 malwares qui pourraient potentiellement infecter dès maintenant plus d’un milliard de smartphones. Dans cette liste se trouvent les tristement célèbres Teabot et FluBot, qui fonctionnent de façon très proche. Ces 10 malwares sont capables d’infecter plus de 600 applications dont certaines cumulent plus de 100 millions d’installations. Une grande partie de ses applications sont financières : banque, gestion d’actifs, cryptowallet, etc.

En savoir plus : Ces 10 malwares Android veulent pirater 1 milliard de smartphones

Google va fermer son application Android Auto

Android Auto répond à plusieurs produits chez Google. D’abord le système d’exploitation pour les véhicules. Il permet d’accéder à des applications et des contenus stockés sur votre téléphone. Et il y a Android Auto, l’application pour smartphone qui servait initialement à connecter le smartphone au véhicule. Mais avec Android 12, tout passe désormais par Assistant. De fait, Google estime qu’Android Auto n’est plus pertinent et va arrêter de l’exploiter. Ce qui ne plait pas à tout le monde.

En savoir plus : Android Auto pour mobile est sur le point de mourir définitivement

La Megadrive Mini 2 annoncée par Sega pour fin 2022

C’est la bonne nouvelle du mois de juin pour les rétrogamers : Sega va produire une nouvelle Megadrive Mini, trois ans après la première génération. Elle arrivera au Japon le 27 octobre au Japon et certainement un peu après en occident. Une cinquantaine de jeux seront préinstallés dans la machine (contre une quarantaine pour la première édition) et, comble du bonheur, une partie d’entre eux viendra du catalogue de l’excellent Mega CD. Catalogue restreint, certes, mais ô combien qualitatif ! Une partie de la liste a déjà été révélée. Et il y a des perles !

En savoir plus : Sega lance la Mega Drive Mini 2 avec 50 jeux intégrés en octobre 2022