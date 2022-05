Les recherches de NFT sur Google s’effondrent de 75%, les investisseurs lâchent l’affaire

Les tokens non fongibles (NFT) ont de moins en moins la cote. Les recherches sur Google concernant les oeuvres numériques certifiées sur la blockchain ont fortement baissé ces derniers mois.

Début mai 2022, le marché des cryptomonnaies s'est brusquement contracté. L'effondrement du Luna et de l'UST, le stablecoin de l'écosystème Terra, ont provoqué une forte baisse de toutes les devises numériques. Le roi Bitcoin est d'ailleurs rapidement repassé sous les 30 000 dollars.

Le crash du marché des crypto-actifs n'est accompagné d'une baisse de liquidités dans le monde des tokens non fongibles (NFT). La plupart des collections populaires du marché des NFT, comme Mutant Ape Yacht Club (MAYC) et Bored Ape Yacht Club (BAYC) ont noté une chute des transactions journalières.

Les recherches Google du terme NFT s'écroulent

Certaines oeuvres très valorisées, comme les fragments numériques du Baiser de Gustav Klimt, ont perdu une importante partie de leur valeur. Privés d'une partie de leurs fonds, les investisseurs délaissent les oeuvres numériques pour le moment.

Le désintérêt des internautes est également perceptible dans les recherches Google. Comme on peut le voir en consultant Google Trends, le nombre de recherches comprenant le mot clé NFT a baissé de 75% entre janvier et mai 2022. L'apogée des recherches a été enregistrée en janvier, seulement un an et demi après l'apparition du terme dans les résultats. Du côté des transactions, le marché a enregistré un pic de de volume mensuel à 16,54 milliards de dollars en janvier. En mai, le volume mensuel n'était plus que de 4 milliards de dollars.

Néanmoins, le marché des NFT est loin d'être mort. De nombreuses collections continuent de voir le jour sur des marketplaces comme OpenSea ou Magic Eden. Parmi les dernières collections ayant fait fureur, on trouve notamment les singes de la Trippin Ape Tribe. Malgré la contraction du marché, des artistes mettent régulièrement en ligne de nouvelles oeuvres, notamment sur la blockchain Solana.

En parallèle, de nombreuses marques de renom se lancent dans le monde des tokens non fongibles. Récemment, eBay a lancé sa propre collection de NFT. Tim Stokley, le fondateur de la plateforme Onlyfans, a même annoncé une nouvelle place de marché pour que les artistes et influenceurs puissent vendre des cartes à collectionner numériques.