Comment économiser l’autonomie de la batterie votre smartphone Android ?

Les smartphones actuels ont beau être déjà très optimisés du point de vue de la consommation énergétique, quelques paramètres peuvent vous permettre de gagner jusqu’à plusieurs heures d’utilisation. Ci-dessous, découvrons ensemble, comment économiser l’autonomie de la batterie de votre smartphone Android.

Vous vous retrouvez souvent en rade de batterie ? Ces quelques conseils peuvent pourtant vous permettre de grappiller jusqu’à quelques heures d’autonomie avec votre smartphone Android. Voici comment.

Activez le mode Économie d’énergie

Les remèdes les plus simples sont souvent les meilleurs : tous les smartphones du marché ont une fonctionnalité économiseur de batterie. Cette fonctionnalité optimise le fonctionnement d’Android pour qu’il requière le moins de consommation d’énergie possible. Lorsque ce mode est actif :

Les applications n’actualisent leur contenu que lorsque vous les consultez

Les services de localisation sont inactifs lorsque l’écran est éteint

Les applications ne peuvent plus effectuer des tâches en arrière-plan (sauf si vous l’autorisez expressément)

Le smartphone n’écoute plus le shebang Ok Google

Le mode sombre s’active (Android 9 et 10 uniquement)

D’autres fonctionnalités peuvent voir leur fonctionnement limité lorsque l’économiseur est actif, en fonction de la marque et du modèle de votre smartphone. Mais en règle générale, mis à part l’icône qui trahit la présence de cette fonctionnalité, l’expérience utilisateur ne s’en trouve pas modifiée. Si bien que si c’est l’autonomie qui compte le plus pour vous, nous vous conseillons d’activer dès que possible l’économiseur.

Limitez les services de localisation

La localisation est l’une des tâches de fond qui mobilise le plus l’autonomie du smartphone. En particulier sur les versions d’Android récentes : la fonctionnalité Améliorer la précision mobilise en plus du GPS les modules WiFi et Bluetooth. Ce qui n’est pas toujours nécessaire. Tandis qu’il n’est pas forcément conseillé de désactiver purement et simplement la localisation sur votre smartphone, nous vous conseillons de modifier quelques paramètres :

Allez dans Paramètres > Sécurité > Position Touchez Améliorer la précision Désactivez Analyse Wifi et Analyse Bluetooth

Note : forcément la localisation sera désormais un peu moins précise. Mais elle reste suffisante pour utiliser des applications comme Google Maps.

Nous vous conseillons également de consulter les applications qui requièrent la localisation et de faire le ménage afin de ne conserver que celles qui ont besoin de cette fonctionnalité.

Écran OLED ? Passez au mode sombre

Les écrans OLED ont pour particularité d’émettre directement la lumière au niveau du substrat organique de chaque pixel. Contrairement aux écrans LCD, qui, eux, reposent sur une matrice à cristaux liquides éclairée par un système de rétroéclairage. La différence ? Sur un écran OLED, un pixel blanc consomme beaucoup d’énergie tandis qu’un pixel noir ne consomme rien. Alors que sur un écran LCD la consommation reste la même, quelle que soit la couleur du pixel.

Du coup, le mode sombre a un intérêt du point de vue de l’autonomie – et peut vous permettre une économie d’énergie de l’écran jusqu’à près de 58%. Compte tenu que l’écran est, avec le SoC, le principal poste de consommation des smartphones, on est loin d’une économie anecdotique.

Désactivez une partie des pixels (OLED)

Dans la même veine que le mode sombre, il est possible grâce à des applications comme Pixoff de désactiver une partie des pixels de l’écran. Pixoff propose différents motifs d’omission, ainsi que des options pour préserver la dalle et empêcher une usure prématurée d’une partie des pixels. Le résultat ? L’écran est un peu moins lumineux, mais l’expérience utilisateur reste la même. Malgré une consommation en forte baisse.

Désactivez le WiFi, le Bluetooth et/ou les réseaux cellulaires en fonction des besoins

On est plutôt habitué à laisser WiFi, Bluetooth, et données cellulaires actives en permanence. Pourtant, cette superposition d’accès réseau devient souvent redondante, par exemple lorsque vous vous trouvez à votre domicile, ou dans un lieu disposant de WiFi. Dès que possible, éteignez le WiFi, le Bluetooth et/ou les données cellulaires pour réaliser des économies d’autonomie significatives.

Empêchez les applications gourmandes d’effectuer des tâches de fond

Nous vous conseillons également de limiter les tâches de fond des applications les plus gourmandes. Ce qui est possible dans les dernières versions d’Android :

Allez dans Paramètres > Maintenance > Batterie Touchez chaque application de la liste des applications les plus gourmandes Activez Mettre en veille appli. dès que possible

Passez également en revue les autorisations des applications dans Paramètres > Applications – notamment la localisation et l’utilisation des données, lorsque cela ne semble pas indispensable.

Ces astuces vous ont été utiles ? Vous en connaissez d’autres ? Partagez votre retour dans les commentaires de ce tutoriel !

Lire également : comment modifier ou supprimer le code PIN de votre smartphone Android