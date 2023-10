Android 14 : l’IA peut créer le fond d’écran de vos rêves, voici comment

La nouvelle version d’Android, tout juste lancée, mise sur l’intelligence artificielle pour générer des fonds d’écran en fonction des suggestions du smartphone ou de vos requêtes. Voyons comment ça marche.



Google a enfin dévoilé les Pixel 8, la Pixel Watch 2 et surtout Android 14. Parmi les nouveautés du nouveau système d’exploitation mobile, il y a en une qui ravira celles et ceux qui passent des heures à trouver le fond d’écran parfait. Vous n’êtes pas sans savoir que l’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans nos smartphones. Cette fois-ci, l’IA va créer le fond d’écran que vous avez toujours rêvé d’avoir. Un nouveau palier est donc franchi dans la personnalisation graphique de l’appareil.

Dans le menu Fond d’écran et style disponible après un appui long sur un endroit vide du bureau du mobile, il y a désormais l’option de créer un fond d’écran avec l’IA. Le système ne nous lâche pas dans la nature et nous guide à travers plusieurs étapes de la création, à commencer par le choix d’un thème général. Paysage de rêve, scène ensoleillé, sombre… Ensuite, choisissez l’élément principal : une personne, un animal, un objet, un bâtiment, une plante, etc. Il faut alors lui attribuer une caractéristique comme une matière, puis une couleur.

Android 14 génère votre fond d’écran personnalisé grâce à l’intelligence artificielle

À chaque étape, Android vous suggère des possibilités, mais il sera apparemment possible d’écrire vos propre requêtes. Une fois le fond d’écran créé, vous aurez le choix entre plusieurs versions de la même image pour choisir celle qui vous plaît le plus. À l’heure actuelle, seuls les Pixel 8 et 8 Pro bénéficient de la fonctionnalité. On ne sait pas encore si elle sera déployée sur d’autres appareils Pixel ou non-Pixel, même si la formulation de Google laisse penser que oui : les fonds d’écran générés par l’IA “arrivent d’abord” sur les Pixel 8.

La firme de Moutain View ne détaille pas le fonctionnement exact. Si les images sont générées directement par le smartphone et non sur les serveurs de Google, cela veut dire que l’appareil doit disposer d’une puissance suffisante pour en profiter. Pour rappel, Android 14 est entre autres disponible sur le Pixel 4a et tous les modèles sortis après lui.