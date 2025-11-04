Vertiges, nausées, fatigue : et si votre smartphone était le coupable ? Voici comment remédier au mal des écrans

Vertiges, nausées ou difficultés à se concentrer : ce sont peut-être des symptômes que vous avez déjà ressentis après avoir passé votre journée devant votre écran. Ce trouble s’appelle la cybercinétose. Voici les solutions faciles à mettre en place pour le prévenir.

Vous avez sûrement déjà ressenti une certaine gêne après avoir passé votre journée de travail ou de cours devant un écran, puis votre soirée devant la télévision, avant de vous endormir en scrollant sur votre téléphone. Ce mal-être lié à une trop forte exposition aux mouvements numériques A un nom : c’est la cybercinétose.

Initialement, ce fléau désignait le trouble causé par l’usage plus ou moins prolongé d’un casque de réalité virtuelle – d’où son autre nom : « mal de la réalité virtuelle ». Désormais, la cybercinétose et ses symptômes (vertiges, nausées, difficultés à se concentrer, sensation de tourner sur soi-même même les yeux clos, sentiment d’anxiété) se répandent chez les personnes exposées aux écrans. Si certains facteurs sont aggravants, il existe également des solutions pour prévenir ce trouble.

Lire aussi : L’étude de ce crâne vieux d’un million d’années remet en question l’histoire de l’Humanité

La cybercinétose ou mal de la réalité virtuelle peut toucher tout le monde

La cybercinétose est le pendant virtuel d’un mal connu depuis l’Antiquité, comme le rappellent nos confrères de National Geographic : la cinétose, autrement appelé « mal des transports ». Ce trouble millénaire est dû à une dissonance entre la perception visuelle et le système vestibulaire. C’est-à-dire lorsque votre vue ne détecte pas un mouvement que votre corps, lui, ressent. Avec la cybercinétose, c’est le contraire : vous êtes immobile, mais percevez les mouvements. Votre organisme n’apprécie pas davantage cette sensation et vous le fait ressentir de la même façon.

L’élément déclencheur de la cybercinétose serait le temps passé en immersion dans l’espace numérique. Or, depuis la pandémie de Covid, nous avons connu une augmentation significative du temps passé derrière les écrans. Scroller quelques minutes sur les réseaux sociaux, passer d’une fenêtre à une autre sur son ordinateur, regarder une série sur Netflix : ces actions sont a priori anodines. En revanche, si vous les pratiquez pendant des heures, des jours durant, là une cybercinétose peut se déclarer.

Autre facteur aggravant – et peut-être le plus important – : le fait qu’avec la pandémie de Covid, nous ayons perdu l’habitude de nous déplacer, donc d’être exposés aux mouvements. Selon Kay Stanney, cela peut exacerber la sensibilité de certaines personnes aux mouvements numériques. Finalement, l’absence de « référentiels de repos », c’est-à-dire les repères physiques comme les murs ou le sol servant de signaux de stabilisation au cerveau, serait un facteur engendrant la cybercinétose.

Lire aussi : Si votre smartphone chauffe avec la recharge sans fil, c’est pour cette raison bien précise

Voici les solutions pour prévenir la cybercinétose

La cinétose et son pendant virtuel, la cybercinétose, sont donc liées à une déconnexion entre les systèmes vestibulaire et visuel, qui provoque des nausées et des vertiges. Ces sensations désagréables sont une alerte envoyée par notre corps pour nous protéger. Le message est sans doute moins équivoque que celui renvoyé par la douleur – par exemple si l’on met notre main dans du feu –, mais il reste équivalent : notre organisme nous signifie que ce que l’on fait ne lui convient pas et qu’il serait peut-être bien d’arrêter.

Sachez qu’il existe toutefois des solutions pour prévenir les effets indésirables de la cybercinétose. Voici les recommandations de Nalivaiko, professeur agrégé à l’université de Newcastle en Australie, si jamais vous n’arrivez pas à déconnecter des écrans :