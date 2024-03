WhatsApp ajoute une barre de navigation pratique sur Android, voici comment l’utiliser

WhatsApp vient de déployer une mise à jour qui vient ajouter une nouveauté intéressante à l’application : une barre de navigation qui n’était auparavant disponible que pour les utilisateurs bêta.

WhatsApp a déployé une nouvelle barre de navigation pour les utilisateurs d'Android. La barre de navigation en bas de l’écran, qui était disponible en version bêta depuis un certain temps, est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur le canal stable de WhatsApp.

Après une période bêta quelque peu mouvementée où la barre de navigation est apparue et a disparu à plusieurs reprises, elle a finalement trouvé sa place définitive dans la version principale de WhatsApp.

Comment fonctionne la nouvelle barre de navigation sur WhatsApp ?

La nouvelle interface offre un accès rapide aux principales fonctionnalités de WhatsApp grâce à quatre onglets : Discussions, Actus, Communautés et Appels. Dans le menu précédent, l'onglet Communautés était moins visible que les autres fonctions principales. Désormais, les quatre options sont placées sur un pied d'égalité dans la partie inférieure du menu, ce qui permet de basculer en toute transparence entre la messagerie, les mises à jour de statut, les interactions de groupe et les appels vocaux et vidéo.

WhatsApp a décrit la barre de menu inférieure remaniée comme étant “plus proche de vos pouces et plus agréable à regarder”. Si on la compare à celle de la version précédente, on constate effectivement que cette nouvelle méthode de navigation est intuitive et ergonomique, en particulier sur les téléphones de grande taille où le menu supérieur devenait de plus en plus difficile d'accès d'une seule main.

Les barres de navigation inférieures gagnent en popularité dans les applications mobiles, car elles réduisent l'effort nécessaire pour atteindre les commandes situées en haut de l'écran. D'un simple glissement, vous pouvez désormais passer d'une section clé de WhatsApp à l'autre sans avoir à repositionner votre main ou tenter d’atteindre les boutons en haut de l’écran avec vos doigts.

Tous les utilisateurs devraient voir apparaître la nouvelle barre de menu glissante sur leurs appareils Android avec la dernière mise à jour de WhatsApp installée. Au-delà de cette amélioration de l'interface utilisateur, les bêta-testeurs ont également repéré d'autres fonctionnalités à venir, comme une section “Contacts suggérés” dans l'onglet Chats, qui permet de trouver facilement des contacts potentiels.