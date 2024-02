Le Nothing Phone 2a se dévoile sous toutes les coutures avec ces rendus

À quelques semaines de son lancement officiel, le Nothing Phone (2a) révèle entièrement son design dans une série de rendus haute qualité. Sa fiche technique est également connue presque en totalité.



Après un Nothing Phone 1 et un Nothing Phone 2 qui sortaient clairement du lot, la marque cofondée par l'ancien de chez OnePlus Carl Pei prépare une version milieu de gamme plus abordable. On avait déjà une bonne idée de ses caractéristiques techniques qui le positionnent comme un concurrent direct au Pixel 7a de Google par exemple. Restez à en savoir plus sur son design, le constructeur cherchant à se démarquer des autres à ce niveau. Les Nothing Phone 1 et 2 étaient reconnaissables entre tous avec leur dos transparent parcouru de LED.

Comme on peut le voir sur les différentes images présentes dans cet article, le dos du Nothing Phone (2a) sera également facile à repérer entre plusieurs. Les deux capteurs photos arrière sont disposés l'un à côté de l'autre à l'horizontale et centrés dans un cercle délimitant l'îlot. Le flash prend la forme d'un point en haut à droite des capteurs. Autour de l'ensemble, on retrouve les fameuses lumières Glyph qui font l'originalité des Nothing Phone. Pour rappel, elles s'illuminent quand vous recevez une notification ou un appel et sont personnalisables à l'envie.

Le Nothing Phone (2a) montre son design sous tous les angles

Rien de notable sur les tranches de l'appareil, les boutons et autres connecteurs sont placés là où on a déjà l'habitude de les voir. L'écran profite de bordures fines et homogènes, avec un discret capteur photo frontal. Même s'il faudra attendre de l'avoir en main, l'ensemble donne une impression de robustesse.

Pour rappel, voici la fiche technique attendue pour le Nothing Phone (2a) :

Dimensions : 162,2 x 76,5 x 8,7 mm.

Poids : 188 grammes.

Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Écran : 6,7 pouces FHD+ AMOLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Mémoire RAM : 8 ou 12 Go.

Stockage : 128 Go ou 256 Go.

Batterie : 5000 mAh.

Capteurs photos arrière : principal de 50 MP (ISOCELL S5KG9) et ultra grand-angle de 50 MP (ISOCELL JN1).

Capteur photo avant : 32 MP.

Le Nothing Phone (2a) devrait arriver le 5 mars 2024 en Europe. Son prix serait de 349 € pour la version de base et 399 € pour la version la plus puissante.