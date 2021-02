Android 12 va proposer des écrans de verrouillage exclusifs sur les Google Pixel

Android 12 permettra aux utilisateurs d'un smartphone Google Pixel de profiter d'écrans de verrouillage exclusifs. Le code de la Developer Preview contient en effet plusieurs indices portant du doigt vers l'arrivée de différents design d'horloge pour l'écran verrouillé. Les développeurs de Google travaillent visiblement sur cette option de personnalisation depuis deux ans.

Il y a quelques jours, Google a mis en ligne la première beta d'Android 12 pour les développeurs. Cette Developer Preview offre un premier aperçu des nouveautés de la mise à jour Android 12. En fouillant dans le code de la beta, XDA Developers a notamment découvert un mode à un main inspiré d'iOS, un aperçu des thèmes capables de s'adapter au fond d'écran et une fonction cachée qui pourrait bouleverser le fonction des messageries.

Au cours de ses investigations, le média a aussi levé le voile le travail de Google sur le design de l'écran de verrouillage. Les développeurs de Mountain View ont visiblement décidé de revoir l'agencement des éléments de l'écran verrouillé. Dans la même optique, Android 12 devrait proposer des écrans de verrouillage exclusivement réservés aux Google Pixel.

Google lancerait 3 design d'horloges pour les Pixel

“Nous pensons qu'il est probable que Google introduise enfin de nouvelles horloges pour l'écran de verrouillage d'Android 12 en guise de fonctionnalité exclusive aux Pixel” affirme Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA Developers. Cette fonctionnalité de personnalisation, en développement depuis 2019, devrait laisser le choix entre 3 designs pour l'horloge de l'écran de verrouillage.

Toujours selon XDA, Google proposerait un affichage de l'heure avec du texte, une horloge 100% digitale et une horloge analogique plus traditionnelle. Le média partage un aperçu des trois réglages en provenance d'une beta apparue en 2019. Il est donc fort probable que le rendu final des options de personnalisation qui seront intégrées à Android 12 diffère sur de nombreux points.

Pour rappel, seuls les Pixel 3/ 3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a /4a 5G et le Pixel 5 pourront passer à Android 12. Les deux premières générations de Pixel ne sont pas compatibles avec la mise à jour. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA Developers