Android 12 : la première beta est disponible, comment l’installer

Android 12 est désormais disponible en beta. Fidèle à son calendrier habituel, Google vient de lancer la première version beta pour les développeurs de la mise à jour, la fameuse Developer Preview. Dans un premier temps, cette beta est réservée aux Pixel. On vous explique comment télécharger et installer le firmware sur votre smartphone ci-dessous.

Ce jeudi 18 février 2021, Google a mis en ligne la première version beta pour les développeurs d'Android 12. Comme toujours, la firme de Mountain View réserve cette Developer Preview aux smartphones de la gamme des Google Pixel. Cette année, seuls les Pixel 3/ 3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a /4a 5G et le Pixel 5 peuvent installer la mise à jour. D'autres smartphones seront ajoutés à cette liste dans les semaines et mois à venir.

Google proposera plusieurs versions de la mise à jour beta réservée aux développeurs d'ici le mois de mai 2021. Ensuite, la firme américaine lancera la première beta ouverte au public, probablement dans la foulée de la conférence Google I/O. Plusieurs versions beta seront mises en ligne jusqu'en août. Google lancera alors le déploiement de la version finale et stable d'Android 12. Là encore, les Pixel seront prioritaires.

Sur le même sujet : Android 12 va enfin offrir un mode à une main pour les smartphones de grande taille

Comment installer la première beta d'Android 12 sur votre smartphone ?

Avant de lancer le téléchargement et l'installation, on vous conseille de sauvegarder les données de votre smartphone Android. On vous rappelle qu’il s’agit d’une version de test encore très instable. Il est inévitable que vous rencontriez des bugs, des lenteurs ou des dysfonctionnements divers. Enfin, notez que vous ne recevrez pas de mises à jour mensuelles de sécurité tant que vous utiliserez cette version beta. C'est évidemment à prendre en compte. On vous suggère de ne pas installer la Preview sur le smartphone que vous utilisez pour travailler ou pour recevoir des communications importantes.

Téléchargez et installez les outils ADB et Fastboot pour votre ordinateur

Rendez-vous sur le site officiel de Google avec votre PC

Téléchargez l’image d’installation Android 12 qui correspond à votre Pixel. Dézippez ou décompressez le fichier.

Activez les Options pour les développeurs dans les menus de votre smartphone

Activez le débogage USB sur votre smartphone

Sur votre PC, rendez-vous dans C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\ et copiez tous les fichiers de l’archive dézippée dans le dossier platform-tools

Éteignez votre appareil Android et pressez les touches « Power » et « Volume+ » pendant 10 secondes simultanément pour passer en mode bootloader

Raccordez votre smartphone Android à votre PC à l’aide d’un câble USB

Sur Windows, maintenez la touche majuscule enfoncée puis faites un clic droit sur un espace vide à l’intérieur du dossier platform-tools et choisissez ouvrir une fenêtre de commandes ici*

Saisissez la commande suivante et cliquez sur Entrée

fastboot devices

Une suite de caractères va alors s’afficher sur votre écran. Vous pouvez passer à l’étape suivante en déverrouillant votre bootloader, à l’aide de la commande suivante :

fastboot flashing unlock

Double-cliquez sur le fichier flash-all.bat que vous avez copié dans votre dossier platform-tools

Votre smartphone va redémarrer

*Si vous êtes plutôt sur un ordinateur Mac ou encore Linux, lancez un terminal pour modifier les répertoires vers votre dossier platform-tools.

Une fois que vous avez installé cette Preview, les futures mises à jour et versions d'Android 12 seront déployées comme n'importe quelle autre mise à jour système stable. Il ne sera pas nécessaire de repasser par toutes les étapes. Le processus décrit ci-dessus vous permet d'installer Android 12 manuellement. Si cette méthode vous semble un peu trop complexe, on vous conseillera d'attendre l'ouverture du programme beta public d'Android 12 en mai prochain. L'installation de la beta publique s'annonce, comme toujours, beaucoup plus simple.

Preview oblige, toutes les nouveautés qui seront intégrées à Android 12 ne sont pas présentes au sein de cette première mise à jour. Néanmoins, on dénombre déjà plusieurs changements et améliorations. Tout d'abord, Google améliore l'efficacité des mises à jour de sécurité déployées via le Play Store (le Project Mainline), de l'audio spatialisé (compatibilité avec le MPEG-H 3D audio) et des retours haptiques. Surtout, les développeurs de la firme de Mountain View adoptent un nouveau standard de compression, le format de fichier image AV1. Que pensez-vous de cette beta ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.