CMF Phone 2 Pro : vite, le meilleur téléphone d’entrée de gamme du marché chute à 219 € pour le Prime Day !

C’est le téléphone qui fait sensation depuis plusieurs semaines. Conçu par Nothing, le CMF Phone 2 Pro s’est immédiatement imposé comme le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et pendant le Prime Day Amazon, son prix chute encore de 40 euros. C'est une offre à ne rater sous aucun prétexte !

Le Prime Day ne fait que commencer sur Amazon et il faut déjà être à l'affût des meilleures offres avant les ruptures de stock. Et si un produit risque d’être pris d’assaut, c’est bien le CMF Phone 2 Pro.

Sorti il y a seulement quelques semaines, ce smartphone, conçu par la marque londonienne Nothing, a surpris les spécialistes tech avec des caractéristiques particulièrement intéressantes pour un téléphone annoncé à 259 euros. Le successeur du déjà très réussi CMF Phone 1 est déjà assuré d’être LE meilleur téléphone d’entrée de gamme de l’année 2025.

Si son prix de vente de base est déjà très avantageux, il bénéficie d’une baisse de 40 euros à l’occasion du Prime Day Amazon. Il passe ainsi à seulement 219 euros. Ne cherchez pas plus, si vous cherchez un téléphone, ce seront les 219 euros les mieux investis de l’année.

Pour rappel, les ventes flashs du Prime Day sont réservées aux membres Prime. Mais si vous ne l’êtes pas encore, ne partez pas. Vous pouvez le devenir gratuitement en quelques clics. En effet, Amazon propose une offre d’essai de 30 jours pour son abonnement Prime. Vous aurez ainsi pendant un mois accès à tous les avantages de l’abonnement, y compris Prime Vidéo et la livraison accélérée offerte, mais aussi à toutes les offres du Prime Day.

CMF Phone 2 Pro : ne passez pas à côté de cette offre

La marque Nothing a fait sensation sur le marché des smartphones en dévoilant la marque CMF qui propose des téléphones d’entrée de gamme mais avec des caractéristiques de milieu de gamme. Le premier modèle sorti, le CMF Phone 1 avait aussi marqué les esprits avec son design très original.

Mais c’est surtout son deuxième modèle, le CMF Phone 2 Pro qui a choqué les spécialistes dès sa sortie, fin avril 2025. Il reprend le look très singulier du CMF Phone 1 mais apporte de nombreuses améliorations.

En premier lieu, on est impressionné par l’écran AMOLED de 6,77 pouces qui offre une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, un pic de luminosité de 3000 nits et une compatibilité HDR10+. Et les performances ne sont pas en reste avec la puce Mediatek Dimensity 7300 Pro 5G associée à 8 Go de RAM.

Le module photo et vidéo a été nettement amélioré avec un capteur grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur zoom optique 2x de 50 MP. Le capteur selfie est lui de 16 MP.

Avec sa grosse batterie de 5000 mAh, le smartphone tient facilement une journée et demi en usage intensif. Dernier gros point fort de ce modèle Android, il offre une ergonomie logicielle particulièrement réussie puisqu’il tourne sous Nothing OS 3.

Vous l’aurez compris, pour 219 euros, aucun téléphone actuel n’est capable d’offrir de si bonnes caractéristiques. Alors n’hésitez pas trop longtemps car il risque d’être très rapidement hors stock.