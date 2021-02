Android 12 : une fonction cachée montre que Google veut révolutionner les services de messagerie

Android 12 commence à faire parler de lui avec une version disponible pour les développeurs. Le site Android Cental y a repéré une donnée qui pourrait révolutionner la manière dont fonctionnent les services de messagerie sur le système d’exploitation.

Android 12 est à l’honneur aujourd’hui et nous donne les premiers détails sur son fonctionnement. Certains ne sont qu’esthétiques ou pratiques. Mais Android Central a repéré un ajout qui est passé inaperçu mais qui pourrait grandement changer la vie des utilisateurs.

Cette mention sur le site développeur indique que les conversations pourront communiquer avec les données utilisateurs. Cela pourrait conduire à une application de messagerie beaucoup plus poussée, à la manière d’iMessage sur iOS. Cette nouvelle convergence permettrait de remettre la communication au centre d'Android.

Android 12 devrait faciliter la vie des développeurs

Comme l’indique Android Central, cela pourrait permettre aux développeurs de créer des applications de messagerie utilisant plus de données. Elles pourront par exemple s'en servir pour indiquer le jour de l’anniversaire de votre contact ou tout simplement avoir une plus grande convergence avec les jeux, en s'intégrant pourquoi pas à votre partie. Bref, les créateurs ont maintenant les outils pour concevoir une application axée sur la communication avec des fonctionnalités révolutionnaires.

A lire aussi – Android 12 : date de sortie, smartphones compatibles, nouveautés, tout savoir sur la mise à jour

Cette nouvelle fonctionnalité permet les Widgets en lien avec les messages, chose demandée depuis longtemps par certains utilisateurs. Pour le moment, le reste est très hypothétique, puisque pas utilisé. Mais les développeurs pourront créer leur propre service en se basant sur les outils d’Android. Ils ne partiront plus de rien pour l’adapter à l’OS comme c’est le cas aujourd’hui. On espère également voir des utilisations intelligentes de cette nouvelle convergence des données (en espérant aussi une sécurité totale, qui devrait aussi être le nouveau point fort d'Android 12). Il va donc falloir un moment pour voir les résultats de ce nouvel ajout, mais ce dernier est loin d’être anecdotique et pourrait changer beaucoup de choses à l’avenir.

Android 12 ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Il faudra passer quelques étapes avant de pouvoir mettre la main dessus. La présentation officielle devrait comme chaque année avoir lieu lors de la Google I/O en mai ou juin et l’OS devrait être disponible pour le grand public à la fin de l’été. Pour en profiter, il faudra toutefois attendre de recevoir une mise à jour du constructeur sur votre smartphone.

Source : Android Central