Android 12 : nouvel écran de verrouillage et panneau de notification revu, découvrez les nouveautés

Android 12 commence à faire parler de lui et nous avons un aperçu des changements qui nous attendent sur cette nouvelle version. L’écran de verrouillage ainsi que la barre des notifications vont subir un petit lifting. Voici leur nouveau design.

Android 12 est aujourd’hui disponible pour les développeurs. Une première version qui nous donne déjà un aperçu de ce qui nous attend dans les mois qui viennent. La liste des changements est longue, mais la principale concerne son interface. Google voudrait en effet rendre l’OS plus moderne et plus clair. Cela passe par un redesign de l’écran de verrouillage et de la barre de notifications.

Le site XDA Developpers offre les premiers visuels concernant ces nouveaux changements. Le redesign n’est pas abrupte, mais on remarque plusieurs petites choses intéressantes. Sur l’écran de verrouillage, l’heure est affichée en plus gros et on voit que l’heure est cette fois située au-dessus des minutes. Les informations de date et de météo se déplacent en haut à gauche de l’écran, alors qu’ils étaient auparavant au centre. Il se pourrait que d’autres configurations soient proposées dans la version finale d’Android 12. Les notifications ont aussi été revues, pour être plus grandes et afficher plus d’infos, mais l’évolution reste discrète de ce côté. De même, l’Always On Display évolue un peu, en affichant cette fois les notifications sous le calendrier et la météo.

Android 12 revoit son panneau de notification

Le panneau de notifications, qui s’affiche sur l’écran lorsque vous balayez de haut en bas, connaît lui aussi quelques changements. Ainsi, la transparence du panneau est remplacée par un menu opaque, beige ou gris selon le mode nuit ou non. XDA Developpers précise aussi que cette couleur pourra changer après une mise à jour afin de correspondre avec votre fond d’écran.

On regarde aussi une barre de luminosité retravaillée, plus épaisse pour être « attrapée » avec plus de facilitée. Pour le reste, c’est du pareil au même, mais il faut signaler qu’il s’agit là d’une version très précoce de l’OS et que tout devrait évoluer dans les mois qui viennent. Android 12 promet en effet d’être une évolution importante du système d’exploitation, surtout au niveau du design.

Source : XDA-Developpers