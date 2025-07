Shark TurboBlade : cet excellent ventilateur rafraîchissant multidirectionnel est moins cher avec ce code, profitez-en !

Les beaux jours arrivent et, comme chaque années, ils s’accompagnent de vagues de chaleur. Le Shark TurboBlade est l’appareil idéal pour vous aider à supporter la canicule. Et bonne nouvelle, grâce au code PHONANDROIDSHARK25, vous pouvez l’avoir moins cher ! Ce ventilateur ultra puissant affiché à 279,99 € passe à 246,39 € avec la livraison gratuite.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les vagues de chaleur s’installent sur tout le territoire et nombreux sont ceux qui ne sont pas encore équipés pour y faire face. Si vous êtes dans ce cas, inutile de paniquer, cet excellent ventilateur vous aidera à vous rafraîchir. Le Shark TurboBladeShark est un modèle sans pale à haute vitesse qui peut rafraîchir dans 2 directions simultanément.

Normalement en vente à 279,99 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 246,39 € grâce au code PHONANDROIDSHARK25. Ce code vous permet en effet d’avoir 12% de réduction immédiate sur tout le site. Et en plus, la livraison est gratuite ! N’attendez pas le retour de la canicule pour en profiter.

Shark TurboBlade : le ventilateur rafraîchissant multidirectionnel à haute vitesse passe à prix réduit avec ce code exclusif

Depuis plusieurs jours, le mot « canicule » est sur toutes les lèvres et dans tous les journaux. Cette année, elle arrive plus tôt que d’habitude et se montre particulièrement sévère, avec des températures qui peuvent atteindre les 40 °C dans certaines régions. L’installation d’une clim n’est pas forcément possible et un petit ventilateur ne suffit pas toujours. Dans ce cas, le Shark TurboBlade est une excellente solution.

Ce ventilateur est extrêmement puissant puisqu’il est capable de diffuser l’air jusqu’à 20 mètres lorsqu’il est en mode Boost. Vous pouvez dons profiter de la fraîcheur, même lorsque vous êtes de l’autre côté de la pièce.

Le Shark TurboBlade propose par ailleurs 10 vitesses et niveaux de bruit différents pour s’adapter au mieux à vos besoins. Avec un volume sonore de 40 dB seulement, il est quasiment silencieux quand il est réglé au niveau 1.

Ce modèle est également personnalisable puisque vous pouvez régler la hauteur et l’utiliser soit en mode vertical, soit en mode horizontal. Vous avez d’ailleurs la possibilité de tourner les fentes d’air jusqu’à 180°. Le mode Couverture d’air (Air Blanket) est particulièrement intéressant pour dormir au frais.

Comme il n’a pas de pale, il est simple d’entretien car vous pouvez facilement le nettoyer. Le filtre DustDefence protège d’ailleurs votre ventilateur de la poussière. Enfin, le Shark TurboBlade est fourni avec une télécommande aimantée.