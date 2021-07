Android 12 bêta 3 est disponible et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Google vient de publier une nouvelle bêta d’Android 12. La bêta 3 continue d'ajouter des fonctionnalités, notamment des captures d'écran défilantes, une recherche universelle d'applications plus rapide sur l'appareil et une rotation automatique améliorée.

Un peu plus d’un mois après la deuxième bêta d’Android 12, Google a enfin publié la troisième pour ses smartphones Pixel. En ce qui concerne le calendrier d'Android 12, cette troisième bêta d'Android 12 est important, car il s'agit de la dernière version avant que le système d'exploitation soit déployé en version stable à l'automne.

Cela signifie qu’il s’agit vraisemblablement de la dernière mise à jour introduisant tout un tas de nouvelles fonctionnalités. En effet, Google devrait ensuite se concentrer sur la résolution des bugs avant de lancer une version stable.

Quelles nouvelles fonctionnalités apporte la bêta 3 d’Android 12 ?

Android 12 Bêta 3 introduit les captures d'écran défilantes. Lorsque vous faites une capture d'écran, il y aura un nouveau bouton “Capturer plus” dans le menu qui amène les utilisateurs à un aperçu complet avec la possibilité d'ajuster le recadrage. Les applications dotées d'une interface utilisateur hautement personnalisée pourront d’ailleurs tirer parti d'une nouvelle API ScrollCapture.

Google a également amélioré sa fonction de rotation automatique. Plutôt que d’utiliser seulement l’accéléromètre de votre smartphone, la rotation automatique sera également basée sur ce que voit la caméra frontale de votre appareil pour être plus rapide et réactive. En effet, elle tiendra désormais compte de la façon dont vous regardez votre téléphone pour savoir si vous souhaitez l’utiliser en mode paysage ou portrait. Si vous ne souhaitez pas utiliser votre caméra frontale, la rotation automatique standard est tout de même devenue jusqu'à 25% plus rapide avec cette mise à jour.

Une autre amélioration notable de la troisième version bêta d'Android 12 est l'ajout d'un nouveau moteur de recherche sur l'appareil appelé AppSearch, qui permet aux applications de trouver rapidement et plus facilement des données dans votre téléphone sans sacrifier la sécurité. Google met également l'accent sur l'importance qu'il accorde aux jeux mobiles en annonçant des fonctionnalités telles que « Play as You Download ». Il sera bientôt possible de lancer certains jeux pendant qu’ils s’installent sur votre smartphone, à condition que le développeur ait rendu cela possible.

Android 12 Beta 3 est disponible dès maintenant sur certains téléphones Pixel et peut être installé via une mise à jour OTA. Plusieurs autres fabricants participent au programme bêta, mais cette nouvelle version ne devrait pas arriver sur tous les smartphones en même temps.

Source : Engadget