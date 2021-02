Android 12 : voici à quoi ressemble la nouvelle interface

Android 12 commence à se dévoiler. Plusieurs semaines avant la première beta pour les développeurs, une fuite est venue lever le voile sur l'interface de la mise à jour mise au point par Google. On y découvre des paramètres rapides simplifiés, de nouveaux réglages de confidentialité et un nouveau widget “conversations”.

Nos confrères de XDA Developers ont mis la main sur un document interne de Google présentant quelques unes des nouveautés d'Android 12. Ce document est destiné aux partenaires de la marque, dont les constructeurs de smartphones Android. Il contient des captures d'écran illustrant les changements apportés à l'interface et permet aux développeurs de se tenir prêts pour le déploiement de la mise à jour.

Le média affirme “avoir vu des preuves de la véracité du document”. Au vu de la réputation de XDA, et des attentes concernant Android 12, on accordera un certain crédit à cette fuite. On fait le point sur les nouveautés aperçues dans les captures d'écran ci-dessous.

Sur le même sujet : voici les nouveautés que l’on adorerait voir débarquer avec Android 12

Quelles nouveautés pour Android 12 ?

Tout d'abord, Google a visiblement retravaillé l'interface du panneau de notifications. La firme de Mountain View remplace les effets de transparence par un fond beige clair opaque. D'après XDA, la couleur varie si le mode sombre est activé ou désactivé. Désormais, Android n'affichera que 4 icônes dans les paramètres rapides, au lieu du 6 avec Android 11.

Surtout, on aperçoit de nouveaux indicateurs visant à protéger la confidentialité et la vie privée des utilisateurs Android dans le coin droit de l'écran. Il s'agit d'un carré vert contenant une icône “appareil photo” et une icône “microphone”. Cet indicateur dans la barre d'état montre de façon transparente quand la caméra frontale et le microphone sont utilisés par une application. On trouve une solution similaire sur iOS. De cette manière, Google souhaite éviter qu'une application vérolée ou un malware n'utilise le micro ou l'appareil photo à l'insu du propriétaire du smartphone.

En cliquant sur cet indicateur, l'utilisateur peut afficher une fenêtre contextuelle qui propose la liste complète des applications Android qui utilisent actuellement le micro et la caméra. Via cette fenêtre, il est possible de désactiver ces deux éléments en décochant la case correspondante. Cette fenêtre dédiée à la confidentialité permet aussi de désactiver le pistage de votre position géographique en un seul clic. Avec Android 12, Google cherche clairement à faciliter l'accès des utilisateurs aux réglages destinés à protéger la vie privée et leurs données. Il se murmure que Google envisage d'aller encore plus loin à l'avenir avec des limitations inspirées par iOS 14.

Enfin, Google a apporté quelques changements au design des widgets sous Android. Les captures d'écran montrent un nouveau widget visiblement destiné aux “Conversations”. Selon XDA, ce widget concentrera toutes les conversations de l'utilisateur, que ce soit sur Google Messages, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ou encore Signal. Il affichera les messages récents et les éventuels appels manqués. Comme on peut le voir, ce widget affiche aussi des notifications d'anniversaire. Il s'agit visiblement d'une option multitâche destinée à faciliter les échanges avec vos proches.

Google va imposer les réglages de confidentialité aux constructeurs Android

D'après les documents consultés par XDA Developers, Google souhaite imposer le widget de conversations et les indicateurs pour la confidentialité à tous les constructeurs Android. Concrètement, toutes les surcouches Android, que ce soit One UI, MIUI ou OxygenOS, devront intégrer ces nouveautés à leur interface. Il n'est pas rare que Google impose certaines fonctionnalités à ses partenaires Android. C'était notamment le cas de la navigation gestuelle, inaugurée avec Android 9 Pie.

Pour conclure, on rappellera que ce ne sont pas les seules nouveautés dans les cartons de Google. Aux dernières nouvelles, Android 12 permettra aussi de personnaliser la couleur des applications, d'automatiser l’affichage de deux apps en même temps avec App Pairs et de mettre des applications en hibernation.

On s'attend à ce que Google ne tarde pas à proposer la première version beta d'Android 12 pour les développeurs. Si la firme est fidèle à son calendrier habituel, la preview dédiée aux développeurs sera lancée d'ici la fin du mois de février 2021. La version finale de la mise à jour Android 12 n'est pas attendue avant le mois de septembre prochain. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis sur les nouveautés aperçues sur les captures d'écran. On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA