Samsung prépare un changement majeur pour l’IA du Galaxy S26

Le Galaxy S26 pourrait ne pas se satisfaire de l'unique Gemini. Un ou plusieurs autres assistants IA pourraient être ajoutés pour donner le choix aux utilisateurs.

Ces dernières années, les marques de smartphone ont concentré leur stratégie sur l'IA. Tandis qu'Apple déçoit en la matière avec ses iPhone, Samsung fait office de pionnier, notamment grâce à un partenariat avec Google. Les appareils du constructeur bénéficient des fonctions Galaxy AI, intégrées directement aux applications et services. Ils embarquent aussi l'assistant IA Gemini de Google, capable d'interagir avec l'utilisateur par la voix, de prendre en charge des contenus texte, photo ou vidéo, de voir à travers la caméra du mobile ou encore d'accéder à ce qui est affiché sur l'écran.

L'IA se montre déjà très performante sur les smartphones Galaxy, mais Samsung ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour éviter une dépendance à Google, le fabricant explore d'autres pistes pour alimenter ses terminaux en IA. Choi Won-Joon, président de la division mobile de Samsung, a déclaré que l'entreprise travaillait à l'intégration d'autres assistants IA pour le Galaxy S26 lors d'une interview accordée à Bloomberg.

OpenAI et Perplexity comme candidats

“Nous discutons avec plusieurs fournisseurs […] Nous sommes ouverts à tout agent IA existant”, a fait savoir le cadre de Samsung. Il ajoute que tant que ces assistants d'IA sont compétitifs et offrent des expériences utilisateur convaincantes, Samsung peut être intéressé pour leur ajout à ses produits, à commencer par les smartphones de la série Galaxy S26.

Quels pourraient donc être les concurrents de Gemini sur les appareils Samsung ? On pense forcément à OpenAI, qui a lancé la tendance des agents IA conversationnels avec ChatGPT, et qui reste un acteur leader du marché. OpenAI est lié à Microsoft pour Copilot et fournit aussi des modèles d'IA à Apple pour l'iPhone. Se lier à un autre poids lourd de l'industrie tech hardware ne serait pas une surprise. Et pour Samsung, il y a un vrai intérêt à associer son image à celle du créateur de ChatGPT pour faciliter sa communication auprès du grand public.

L'autre option serait l'intégration de l'assistant IA de Perplexity. On prête des négociations entre Samsung et Perplexity depuis quelque temps déjà. Le premier pourrait même investir dans le second. Dans ce cas, Perplexity pourrait même devenir l'assistant IA par défaut des Galaxy, devant Gemini.