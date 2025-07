Vous allez pouvoir personnaliser la manière dont vos contacts Android apparaissent lors d’un appel

Google ne pense pas qu'à l'IA. Une fonction de cartes d'appel personnalisables est en développement sur Android, rappelant ce qui existe déjà sur iPhone.

Des améliorations sont à venir du côté de l'application Google Contacts. Les développeurs planchent en effet sur une fonction de carte d'appel personnalisable. Celle-ci devrait ressembler à ce que propose Apple depuis quelques années sur ses iPhone avec les Contact Posters, qui permet de créer un visuel personnalisé pour chaque contact, qui s'affiche en plein écran durant un appel avec celui-ci.

Android Authority a fouillé le code de la version 4.60.30.783994635 de Google Contacts, et y a trouvé plusieurs mentions à une telle option. On y apprend que la carte d'appel apparaîtra lors d'un appel et qu'il sera possible de choisir une police personnalisée, en plus d'un visuel. Une ligne de code indique “Personnaliser le % qui apparaît pendant les appels”. On comprend que l'utilisateur pourra sélectionner avec précision le taux d'occupation de l'écran de cette fameuse carte d'appel.

Des cartes d'appel personnalisables sur Android

Pour l'instant, il n'est pas possible de forcer l'activation de la fonction dans Google Contacts. Celle-ci est encore en développement et ne devrait pas arriver sur une version stable d'Android avant plusieurs mois, au mieux. Il est même possible qu'elle ne voit jamais le jour, mais cette hypothèse nous semble peu probable. On avait repéré des traces de cette fonction il y a quelques semaines déjà, et de nouveaux éléments qui y sont relatifs viennent d'être ajoutés. Google est donc activement au travail sur son développement. Et on voit mal l'entreprise abandonner, alors qu'il s'agit de rattraper un certain retard par rapport à iOS.

Ci-dessus, vous pouvez observer un exemple de carte d'appel. L'interface devrait ressembler à ce visuel lorsque vous recevez un appel, avec la photo du contact qui s'affiche en plein écran. L'illustration n'indique par contre pas où sera incrusté le texte. Pour en savoir plus, il va falloir prendre son mal en patience. On peut en tout cas être soulagé que Google accorde encore de l'importance à de telles fonctions de base, alors que l'entreprise communique essentiellement sur ses nouveautés en matière d'IA de nos jours.