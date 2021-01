Android 12 pourrait permettre de personnaliser les couleurs des applications

Google travaillerait sur un système de personnalisation des couleurs des applications sur Android 12. Celui-ci laisserait le choix à l'utilisateur d'une couleur principale et d'une couleur secondaire puis l'appliquerait sur les applications compatibles.

Depuis Android 10, les utilisateurs peuvent passer leur smartphone en mode sombre. En dehors de cette option, et des appareils Pixel qui permettent de sélectionner la couleur d'affichage de certains items, les choix en matière de personnalisation restent à ce jour limités. Cela pourrait bien être sur le point de changer avec Android 12. Google serait en effet en train de développer un système de thèmes approfondis, qui permettrait de modifier la couleur des applications.

Grâce à cette fonctionnalité, l'utilisateur pourrait choisir une couleur principale et une couleur secondaire qui viendraient s'appliquer sur l'ensemble d'Android. La couleur principale pourrait ainsi se retrouver sur les notifications ou dans les paramètres, pour ne citer qu'eux. Mais la grande nouveauté serait sans aucun doute la possibilité d'afficher ses applications selon la couleur souhaitée. Toutefois, ces dernières ne seraient pas toutes compatibles avec la fonctionnalité.

Android laisserait le choix des couleurs de ses applications

En effet, un tel dispositif nécessite que les développeurs donnent l'accès à la modification des couleurs au sein de leur application. Bien qu'Android 12 facilitera l’installation d’applis via des boutiques alternatives au Play Store, il n'est pas certain que toutes se plient à ce nouveau système. Néanmoins, ce dernier simplifierait la tâche de celles intégrant directement plusieurs thèmes dans leur menu en laissant entièrement la main aux utilisateurs. Pour l'heure, le seul moyen d'atteindre ce niveau de personnalisation est de rooter son smartphone et d'installer Substratum.

À lire également – Android 12 mettra les applications inutilisées en hibernation pour libérer de l’espace de stockage

Il est possible que les couleurs disponibles dans le système varient selon l'appareil, et que celles-ci soient même choisies par les constructeurs. Il ne devrait pas être possible de créer sa propre couleur à partir d'un nuancier, ni de télécharger un thème précis sur le Play Store. Cependant, Android 12 pourrait proposer une sélection de couleurs de manière automatique en se basant sur le fond d'écran, qui changerait par ailleurs si jamais ce dernier est modifié. Le système d'exploitation étant encore en développement, Google pourrait décider de ne finalement pas inclure la fonctionnalité à son déploiement.

Source : 9to5Google