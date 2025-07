Un VPN ne remplace pas un antivirus, mais certains services proposent désormais des protections avancées. Bloqueurs de malwares, filtres anti-phishing, scans intégrés, les solutions tout-en-un se multiplient. Voici notre point complet sur les différences et les meilleurs VPN avec des fonctionnalités antivirus en 2025.

C’est une question que se posent de plus en plus d’utilisateurs : un VPN peut-il vraiment remplacer un antivirus ? Si les deux outils ont bien pour objectif de renforcer la sécurité en ligne, leurs fonctions restent très différentes dans la pratique. Un VPN vise à protéger la connexion et la vie privée, tandis qu’un antivirus défend le système contre les malwares. Peut-on vraiment se passer d’un antivirus si l’on utilise un bon VPN ? Voici ce qu’il faut savoir pour bien protéger ses appareils en 2025.

VPN vs antivirus : deux outils distincts pour la protection en ligne

Dans la pratique, VPN et antivirus sont souvent confondus. Toutefois, ils ne remplissent pas les mêmes fonctions. L’un agit sur la connexion internet tandis que l’autre agit sur la sécurité du système. Pour bien comprendre pourquoi, en théorie, un VPN ne peut pas remplacer un antivirus, il faut d’abord cerner leur rôle respectif.

Bien comprendre la différence entre VPN et antivirus :

VPN : chiffre la connexion internet, masque l’adresse IP, protège la vie privée en ligne.

: chiffre la connexion internet, masque l’adresse IP, protège la vie privée en ligne. Antivirus : détecte, bloque et supprime les logiciels malveillants (virus, ransomwares, chevaux de Troie, etc.).

VPN : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

Un VPN, aussi appelé réseau virtuel privé, est un outil chiffrant votre connexion internet. Le logiciel va concrètement masquer votre adresse IP et rediriger le trafic internet via un serveur distant. Cela permet, entre autres, de naviguer anonymement, de contourner les restrictions géographiques, ou bien encore de sécuriser l’usage des réseaux Wi-Fi publics.

En revanche, un simple VPN (sans options complémentaires) ne protège pas votre appareil contre les virus ou les logiciels malveillants. Son rôle reste de garantir la confidentialité de vos données en ligne, pas d’assurer la sécurité de votre système. C’est donc un outil de protection de la vie privée, et non un antivirus à proprement parler.

Côté antivirus, il s’agit d’un logiciel conçu pour détecter, bloquer, puis supprimer les programmes malveillants. Concrètement, l’outil va surveiller les fichiers en temps réel, de même que toutes les applications et tous les sites web utilisés. L’objectif principal de l'antivirus ? Empêcher l’installation de virus ou de ransomwares sur un appareil.

Contrairement à un VPN, l'antivirus agit directement sur le système. Ce type de logiciel protège votre ordinateur ou votre téléphone contre les menaces internes. Ces dernières restent d’ailleurs bien souvent totalement invisibles, rendant l’antivirus particulièrement utile. En résumé, ce type de logiciel reste un bouclier indispensable pour éviter les infections du système.

Quelles sont les principales différences entre VPN et antivirus ?

En théorie, un VPN n’est pas censé remplacer un antivirus. Le réseau virtuel privé chiffre la connexion, masque l’adresse IP et protège contre les interceptions des données personnelles. Toutefois, il n’a pas pour vocation première de détecter et de bloquer les virus.

De son côté, l’antivirus va, par contre, agir directement sur le système, notamment en analysant les fichiers, les téléchargements, voire même les périphériques qui se connectent au support. Son objectif reste de bloquer toutes les menaces.

Les principales différences entre VPN et antivirus :

Le VPN protège la connexion et la vie privée en ligne.

L’antivirus protège l’appareil contre les logiciels malveillants.

L’antivirus agit directement sur le système, en bloquant les menaces.

Les deux sont complémentaires pour une sécurité complète.

En pratique, on peut dire que les deux outils restent complémentaires. Toutefois, face à la demande, plusieurs VPN embarquent désormais des fonctionnalités antivirus intéressantes comme NordVPN, Surfshark ou bien encore ProtonVPN.

Les VPN avec des fonctionnalités antivirus : une bonne alternative ?

De plus en plus de VPN intègrent des outils de sécurité comme le blocage des malwares, des publicités et des sites malveillants. L’objectif est clair : offrir une protection plus large, capable de sécuriser à la fois la connexion et l’appareil, le tout sans multiplier les logiciels. Pour un usage courant, cela permet de simplifier la gestion de sa sécurité tout en limitant les risques les plus fréquents.

Ces protections ne remplacent pas totalement un antivirus classique, mais elles sont de plus en plus efficaces. Au fil du temps, les fournisseurs de VPN renforcent d’ailleurs toujours plus leurs offres avec des fonctionnalités avancées. Résultat : une solution hybride, pratique et suffisante pour de nombreux utilisateurs.

VPN avec antivirus intégré : notre sélection 2025

De nombreux VPN proposent aujourd’hui des fonctions de sécurité renforcées, incluant parfois un antivirus intégré. Si toutes les offres ne se valent pas, certaines combinent efficacement confidentialité en ligne et protection contre les menaces courantes. Voici une sélection des meilleurs VPN avec options antivirus disponibles en 2025.

Top des logiciels VPN avec une proposition intéressante contre les virus et autres dangers :

NordVPN avec Threat Protection.

avec Threat Protection. La solution Surfshark

L’offre de ProtonVPN.

NordVPN en 2025 : antivirus, Threat Protection et sécurité renforcée

Même si NordVPN n’est pas qualifié d’antivirus, sa fonction Threat Protection offre une sécurité renforcée au quotidien : blocage des fichiers malveillants lors des téléchargements, filtrage des sites dangereux, suppression des pubs et trackers, et ce même sans activer le VPN.

Pour l’instant, la fonction Threat Protection ne scanne pas tout le système ni ne supprime les virus déjà présents, mais reste une protection efficace et automatisée pour la navigation et les usages courants.

Fonctionnalités principales de NordVPN (Threat Protection) :

Blocage automatique des fichiers suspects lors des téléchargements

lors des téléchargements Protection active contre les sites frauduleux et malveillants

et malveillants Suppression des publicités invasives et des trackers en ligne

et des trackers en ligne Fonctionne en continu, même sans activer le VPN

Interface simple et protection en arrière-plan sans configuration complexe

Surfshark One, l’antivirus avec protection en temps réel

Surfshark One combine VPN, antivirus, alerte de fuite de données et moteur de recherche privé dans une suite tout-en-un. L’antivirus intégré assure une protection en temps réel, avec des analyses planifiables et un moteur Avira performant contre les menaces, y compris zero-day.

À noter que Surfshark One intègre aussi des fonctions avancées comme le bouclier antiransomware, la surveillance webcam et la détection cloud, le tout dans une interface facile à prendre en main. Une solution accessible et efficace pour ceux qui cherchent une alternative simple aux antivirus traditionnels.

Fonctionnalités principales de Surfshark One :

Protection antivirus en temps réel et scans planifiables

et scans planifiables Moteur de détection Avira performant face aux menaces récentes

performant face aux menaces récentes Quarantaine automatique des fichiers suspects

Bouclier antiransomware (macOS) et protection de la webcam (Windows/macOS)

(macOS) et (Windows/macOS) Détection cloud des menaces zero-day

Interface unique regroupant VPN, antivirus et alertes de fuites

Blocage des pubs, trackers et sites malveillants avec CleanWeb

ProtonVPN propose-t-il une protection antivirus ?

Proton VPN ne propose pas d’antivirus au sens strict, mais intègre une protection efficace avec NetShield. Il s’agit concrètement d’un filtre DNS qui bloque les domaines malveillants, les sites de phishing, les publicités et les trackers sur l’ensemble des connexions de l’appareil.

L’utilisateur peut ajuster le niveau de filtrage selon ses besoins. S’ajoutent un DNS sécurisé, un pare-feu configurable via routeur et un système de détection de fichiers suspects sur Proton Drive. Une solution simple et respectueuse de la vie privée, qui renforce nettement la sécurité en ligne.

Fonctionnalités principales de Proton VPN :