Offre exclusive Ubigi : un forfait eSIM gratuit, utilisable partout dans le monde !

Les forfaits eSIM internationaux offrent une plus grande liberté d’accès à Internet, surtout pour les voyageurs. Vous partez en vacances à l’étranger ? L’opérateur Ubigi offre en ce moment un forfait eSIM gratuit utilisable partout dans le monde.

Pas besoin de prévoir l’achat d’une carte SIM physique une fois sur place. C’est un stress en moins qui vous permet de préparer votre voyage le cœur tranquille. Vous pouvez activer le forfait avant même de prendre le vol, et la connexion sera prête à être utilisée dès votre arrivée à destination.

500 Mo d’Internet gratuit chez Ubigi : comment profiter de cette offre exclusive ?

L’offre Ubigi, qui est exclusive aux lecteurs de Phonandroid, est valable pour toute nouvelle inscription. Il suffit donc de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous afin de profiter des 500 Mo d’internet gratuit en 5G ou en 4G en fonction de votre localisation. Notez que ce forfait est utilisable dans plus de 200 pays, dont 60 en 5G.

Après l’inscription, le forfait s’ajoute automatiquement au nouveau compte créé, mais ne s’active pas tout de suite. Si vous ne voyagez pas dans l’immédiat, il sera conservé jusqu’à ce que vous l’activiez. Mais attention : il y a une date limite de validité qu’il faudra bien vérifier.

Un autre détail important : le forfait Ubigi inclut uniquement les données mobiles. Il ne donne donc pas accès aux appels directs ni aux SMS. Ce n’est pas du tout gênant, puisqu’il suffit de passer par les appels VOIP et les applications de messagerie par Internet (WhatsAapp, Messenger, etc.).

En fonction de la durée de votre séjour et de votre usage d’Internet, 500 Mo pourraient ne pas être suffisants. Pour aller plus loin, Ubigi propose plusieurs forfaits, chacune étant adaptée à des besoins spécifiques. Pour les gros consommateurs de data, l’opérateur propose des forfaits de données illimitées dans plus de 50 destinations.

10% de réduction sur votre premier forfait

En plus du forfait eSIM gratuit, Ubigi offre une remise sur le premier forfait acheté. Pour toute recharge supplémentaire après les 500 Mo offerts, vous bénéficiez d’une réduction de 10%. Là encore, la réduction ne s’applique pas automatiquement. Il faut dans un premier temps récupérer un coupon dans votre compte.

Dans la rubrique récompenses , récupérez le coupon de réduction (exclusif aux lecteurs de Phonandroid)

, récupérez le coupon de réduction (exclusif aux lecteurs de Phonandroid) Accédez au catalogue des forfaits et sélectionnez l’offre de votre choix

Appliquez le code promo, puis procédez au paiement.

Enfin, installez le forfait Ubigi sur votre smartphone si ce dernier est compatible avec l’eSIM. C’est le cas pour la majorité des smartphones récents. Pour vérifier la compatibilité de votre modèle, tapez *#06# et validez. Si un code EID s’affiche dans la liste qui apparaît à l’écran, votre smartphone est compatible eSIM.

Pour l’installer votre forfait (après avoir créé votre compte via le lien ci-dessus), rien de plus simple :

Téléchargez et ouvrez l’application Ubigi (Play Store, App Store)

Connectez-vous à votre compte

Tous vos forfaits (gratuits ou achetés) devraient s’afficher à l’écran

Enfin, cliquez sur Installer votre eSIM depuis le grand bandeau orange qui s’affiche en haut l’écran et suivez les étapes.

À propos de Ubigi

Ubigi est un opérateur eSIM international français. C’est une marque de Transatel (qui est une filliale du grand groupe de télécommunications JaponaisNTT), une entreprise de télécom fondée en 2000 et dont le siège est basé à Paris, La Défense.

Ubigi propose des forfaits eSIM flexibles, destinés à toutes les personnes qui souhaitent rester connectées partout dans le monde. Le service est accessible dans plus de 200 destinations dans le monde. Parfait aussi bien pour les globe-trotters que pour les voyageurs occasionnels.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.