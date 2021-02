Android 12 : voici les nouveautés que l’on adorerait voir débarquer

Google s'apprête à dévoiler les premières versions développeurs de Android 12. Mais à quelles nouveautés attend-t-on le plus dans la prochaine version majeure du système d'exploitation ? Nous tentons d'y répondre dans ce dossier.

Google devrait lancer Android 12 dans la seconde moitié de 2021, ce qui signifie qu'une avalanche d'infos sur la prochaine version du système d'exploitation Android devraient prochainement tomber. Pour l'heure on sait surtout que les mises à jour système passeront par le Play Store, que le système pourra mettre en hibernation les applications peu utilisées ou encore que Nearby Share va faciliter le partage du code WiFi.

Ce qui ne nous empêche pas de faire une liste des fonctionnalités que l'on aimerait voir arriver dans les smartphones fin 2021.

Android 12 pourrait proposer un vrai Game Mode

Android 10 et 11 manque d'un vrai Gaming Mode, un mode où tout serait optimisé pour la meilleure expérience en jeu possible. Pour l'heure le mode jeu natif de Android 10 et 11 a surtout pour conséquence de mettre le smartphone en mode “Ne pas déranger”. On a vu des constructeurs comme OnePlus réellement pousser l'optimisation dans ses retranchements. Il est sans doute temps que Android 12 se dote d'un vrai mode dédié aux gamers.

Contrôles audio plus détaillés

Des applications Android offrent un contrôle très granulaire de la balance audio de votre smartphone – avec la possibilité de pouvoir changer le volume de chaque application individuellement. Les contrôles audio Android sont comparativement un peu limités de manière native. Il serait sans doute temps de s'inspirer des applications tierces !

Des gestes sur la coque arrière

On l'a vu arriver sur les iPhone avant Android, et pourtant des traces de cette fonctionnalité sont connues depuis un certain temps dans Android 11. Le fait par exemple d'invoquer Google Assistant en tapotant la coque arrière pourrait bientôt devenir possible.

Si vous avez Tasker vous avez pu d'ailleurs sans doute le tester. Ce qui montre que le système fonctionne sans aucun composant spécifique. 1On espère que Android 12 pourrait enfin intégrer cette option de manière totalement native. Et que les raccourcis possibles seront plus variés que sur iOS.

Des écrans Always On plus personnalisés

Comme vous pouvez le voir dans la capture ci-dessus, issue de OxygenOS la surcouche des smartphones OnePlus, certains constructeurs permettent vraiment de pousser très loin la personnalisation de l'écran Always-On, y compris avec des couleurs, pour en faire un élément de l'interface plus fun, qui vous ressemble.

On peut s'attendre à ce que Android 12 propose des options de personnalisation beaucoup plus poussées, des styles d'horloge et de présentation différents, avec peut être la possibilité d'enregistrer et de charger des dispositions d'écran Always-On sur votre smartphone.

Plus d'options de personnalisation dans Pixel Launcher

Et si le laucher “de base” des Pixel changeait un peu ? Si certains l'apprécient beaucoup tel quel, de nombreux utilisateurs d'Android préfèrent le remplacer par un launcher android alternatif. Comme par exemple Nova ou Lawnchair.

La possibilité de cacher la barre de statuts, changer les animations de transitions, ou encore pouvoir changer la taille du dock serait sans conteste apprécié par la plupart des utilisateurs.

Des Widgets façon iOS 14 dans Google Discover

Les widgets sont bien plus nombreux et personnalisables sur Android, mais pourquoi pas améliorer par exemple le fil Google Discover en permettant à l'utilisateur d'y ajouter des widgets simplifiés façon iOS 14, et le laisser les réarranger ? Ce type d'encarts serait idéal pour rendre l'interface plus agréable et vivante, avec un petit bloc pour la météo, cours des actions ou localisation entre deux contenus.

Des captures d'écran qui vont tout en bas des pages web

Cela vous est peut être sans doute arrivé dans le cadre de votre travail : il y a parfois des situations où il est utile de prendre des captures d'écran de pages web qui descendent tout en bas de la page, et incluent donc aussi ce qui déborde au bas de l'écran. Android dispose bien d'un dispositif pour simplifier la prise de captures d'écran avec une simple pression sur deux boutons.

Mais nativement, il est impossible de faire ce type de captures. En fait la seule solution est de passer par une application tierce sur Android One, Android Stock et Pixel Experience. Alors si comme nous vous trouvez cela dommage, on croise les doigts pour que Android 12 propose nettement plus d'options pour personnaliser vos captures d'écran !

Lire également : Android 12 va automatiser l'affichage de deux apps en même temps avec App Pairs

Bien sûr, à ce stade nous n'avons pas la science infuse, et il est probable que vous ayez vous aussi une idée de ce que Google nous réserve dans Android 12. N'hésitez pas à partager votre retour dans les commentaires de cet article !