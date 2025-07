La Fnac casse le prix de cette tablette grand format juste après les soldes !

Ce pack tablette et clavier est en baisse chez Fnac, malgré la fin des soldes. Avec son grand écran fluide, son autonomie confortable et sa mémoire extensible, la Redmi Pad Pro coche déjà de nombreuses cases. Et à moins de 290 €, l’offre tombe à pic pour préparer la rentrée.

Les soldes d’été sont terminées, mais cela ne veut pas dire que les bonnes affaires sont finies. Certaines enseignes commencent même à passer en mode “pré-rentrée” avec des promotions intéressantes sur les produits tech. C’est le cas chez Fnac, où la tablette Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1’’ avec clavier est proposée à 289,99 € au lieu de 359,99 €. Une remise de 70 € qui tombe plutôt bien si vous cherchiez un appareil polyvalent pour les semaines à venir.

Un format confortable pour travailler, regarder des vidéos ou tout faire à la maison

Avec son grand écran de 12,1 pouces et son format 16:10, la Redmi Pad Pro se prête autant à la consultation de documents qu’au visionnage de séries. L’affichage est net (2 560 x 1 600 px), les couleurs ressortent bien, et le taux de rafraîchissement à 120 Hz permet de faire défiler les contenus sans saccade. Un vrai confort visuel, renforcé par la présence de quatre haut-parleurs Dolby Atmos, qui assurent un son bien réparti, que vous soyez en train de regarder un film ou de passer un appel visio.

L’endurance est aussi au rendez-vous. La batterie de 10 000 mAh tient facilement toute la journée, avec jusqu’à 12 heures de lecture vidéo selon Xiaomi. Si vous l’utilisez de manière ponctuelle, elle peut rester en veille plus d’un mois. La charge rapide 33 W permet de récupérer plusieurs heures d’usage en peu de temps, pratique si vous êtes souvent en déplacement ou que vous avez tendance à oublier de recharger.

Côté performances, la tablette s’appuie sur une puce Snapdragon 7s Gen 2, associée à 6 Go de mémoire vive. Le système HyperOS basé sur Android 14 tourne de façon fluide, les applis se lancent vite et le multitâche ne pose pas de souci. Avec ses 128 Go de stockage extensibles jusqu’à 1,5 To via carte microSD, vous avez largement de quoi enregistrer vos fichiers, vos photos ou vos séries préférées. Petit plus appréciable : la caméra frontale est centrée, avec un grand angle pensé pour les appels vidéo.

Le clavier inclus permet de transformer la tablette en outil plus polyvalent. Une fois connecté, vous pouvez écrire plus facilement, répondre à vos mails, ou simplement poser la tablette à la verticale sans avoir à jongler avec une coque ou un support.

À moins de 290 €, ce pack tablette + clavier a de quoi convaincre ceux qui cherchent un appareil complet, que ce soit pour suivre les cours, préparer un voyage ou s’équiper tranquillement avant la reprise. L’offre reste disponible chez Fnac pour le moment, mais ce type de promo ne reste jamais bien longtemps.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.