De faux agents Enedis démarchent par téléphone ou à votre porte, attention aux arnaques

Enedis lance l'alerte : l'entreprise a constaté la recrudescence de faux agents qui effectuent des démarchages frauduleux. Voici ce qu'il faut savoir.

Si un agent Enedis sonne à votre porte ou vous appelle par téléphone, il convient de redoubler de vigilance : il s'agit sans doute d'un escroc. “Depuis plusieurs semaines, Enedis reçoit des signalements de clients faisant état de démarchages suspects, à leur porte ou par téléphone. Ces pratiques concernent des individus se faisant passer pour des agents d’Enedis ou pour des partenaires de l’entreprise, dans le but de soutirer des informations personnelles ou d’accéder aux logements”, alerte l'entreprise.

Les faux agents invoquent des prétextes “tels qu’un contrôle d’installation, une coupure imminente d’électricité, ou encore une offre commerciale prétendument urgente et à durée limitée” pour amadouer leurs cibles, explique Enedis, qui appelle ses clients à la plus grande vigilance. “En cas de doute, refuser l’accès au logement et ne communiquer aucune information”, insiste le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Des cas de fraude utilisant l'image d'Enedis

Enedis rappelle qu'un vrai agent “ne demande jamais de paiement immédiat sur place, ni ne sollicite d’informations bancaires par téléphone ou par e-mail”. D'ailleurs, l'entreprise ne vend aucun produit ou service, et ne réalise par conséquent aucun démarchage commercial auprès des consommateurs. Si une intervention est nécessaire, vous serez prévenus par une demande de prise de rendez-vous ou un avis de passage.

“Les techniciens d’Enedis sont toujours munis d’un badge professionnel avec photo, identité et nom de l’entreprise”, ajoute l'organisme. Et si une société partenaire doit intervenir, le client est informé en amont de son identité. Bref, les surprises n'existent pas et si on tente de vous presser à prendre une décision, il s'agit forcément d'une arnaque.

Si vous êtes victime ou témoin d’une pratique frauduleuse, vous pouvez :