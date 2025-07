La qualité audio des messages vocaux va s’améliorer sur Google Messages

Le protocole RCS passe au standard Universal Profile 3.1. Celui-ci apporte une meilleure qualité audio pour les messages vocaux et d'autres améliorations. Google Messages, entre autres, va en bénéficier.

Depuis l'intégration du protocole de messagerie RCS à Google Messages, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages vocaux via l'application. Si la fonctionnalité est tout à fait exploitable en l'état, elle va bientôt être améliorée. La Global System for Mobile Communications Association (GSMA), le consortium qui a mis au point le RCS, annonce effet une mise à jour vers Universal Profile 3.1, qui va apporter quelques changements au protocole.

Avec Universal Profile 3.1, le RCS prend à présent en charge le codec audio xHE-AAC. Celui permet “une compression et une décompression ultra-efficaces du contenu audio partagé, améliorant ainsi considérablement la qualité, tant pour les applications vocales que non vocales”, explique la GSMA.

Le RCS s'améliore avec Universal Profile 3.1

“Qu'ils envoient des notes vocales, des extraits sonores d'ambiance ou interagissent avec des chatbots audio, les utilisateurs bénéficient désormais d'un son plus clair et plus naturel”, ajoute l'organisation. Attendez-vous donc bientôt à bénéficier d'un audio de meilleure qualité sur Google Messages, ou tout autre service qui a recours au RCS. Cette nouveauté sera disponible dès que les développeurs des applications de messagerie incluront la nouvelle version de Universal Profile au sein de leurs plateformes.

Universal Profile 3.1 ajoute également quelques autres améliorations au RCS. Sont par exemple mentionnés un meilleur signalement des spams, et une sécurité améliorée du transfert de fichiers. La GSMA évoque aussi “l’utilisation de liens profonds pour initier une conversation”, sans qu'on comprenne vraiment pour l'instant quel est l'intérêt concret pour l'utilisateur.

Cette mise à jour doit aussi apporter “de nouveaux mécanismes de connexion des clients RCS aux services des opérateurs”. Ce changement doit “garantir une expérience utilisateur plus fluide et plus fiable”, mais on ne sait pas comment il fonctionne d'un point de vue technique. En France, le réseau des quatre grands opérateurs est déjà compatible avec le RCS, il n'est pas clair si cette nouveauté va nous être utile ou pas.