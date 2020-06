Android 11 : la première version bêta est enfin disponible !

La version bêta d’Android 11, le prochain système d’exploitation de Google, est dès maintenant disponible. Google France vient d’annoncer la nouvelle sur son blog officiel.

Vous étiez nombreux à attendre la présentation d’Android 11 le 3 juin dernier. Seulement et comme de nombreuses entreprises à travers le monde, Google a préféré annuler cette conférence en raison des évènements qui secouent les États-Unis et le monde entier, depuis le meurtre de George Floyd durant une interpellation.

Contre toute attente, la firme de Mountain View a décidé de se passer de présentation officielle. En effet, Google France vient d’annoncer que la version bêta d’Android 11 est dès maintenant disponible. À travers un long billet, le constructeur a détaillé l’ensemble des nouveautés apportées par cette nouvelle mouture de l’OS.

« Plutôt qu’un évènement en direct, nous avons partagé quelques vidéos et ressources en ligne que vous pourrez parcourir à votre rythme. Nous remercions d’avance tous ceux qui pourront nous faire part de leurs commentaires. Vos retours sont essentiels pour construire une plateforme mobile utile à des milliards d’utilisateurs, de développeurs et de fabricants à travers le monde », écrit l’entreprise en préambule.

Communication, multimédia et sécurité au centre d’Android 11

Avec Android 11, Google a mis l’accent sur la communication et sur les moyens de la faciliter. On note par exemple la centralisation des conversations de toutes les applications de messagerie dans un seul et même espace dédié dans le centre des notifications. L’introduction des bulles permettra également d’accéder à ses messages en toute fluidité.

De nouvelles commandes pour les appareils connectées font également leur apparition, ainsi que des paramètres de sécurité et de confidentialités renouvelés et renforcés. L’accès à la caméra et au micro est par exemple bloqué aux applications inactives. Un système d’autorisation unique a été ajouté et permet d’accorder ponctuellement l’accès à votre microphone ou votre localisation. En outre, toutes les autorisations accordées à des applications inutilisées seront automatiquement révoquées, pour plus de sécurité.

Voilà un bref résumé des nouvelles fonctionnalités intégrées par Android 11. Nous nous attarderons en détail sur tous les apports de cette version bêta d’Android 11 lors d’un prochain article. Restez connecté !

Source : Google France