Xiaomi assure que la mise à jour MIUI 13 est déjà en développement

Xiaomi affirme que le développement de la mise à jour MIUI 13 a déjà commencé. Quelques heures après la présentation de MIUI 12, le constructeur chinois a annoncé la nouvelle sur son forum officiel. La firme invite en effet les utilisateurs à participer à un sondage, dont les résultats devraient guider la conception de la future surcouche.

Ce 27 avril, Xiaomi a levé le voile sur la mise à jour MIUI 12 lors d’une conférence en ligne. Sans surprise, la firme en a profité pour ouvrir le programme beta aux utilisateurs en Chine. Néanmoins, le déploiement de la version stable de MIUI 12 ne débutera pas avant la fin du mois de juin 2020 et devrait s’étaler jusqu’à la fin de l’année.

Déploiement de MIUI 13 en 2021

Á la surprise générale, Xiaomi a annoncé que le développement de MIUI 13, la mise à jour qui succèdera à MIUI 12, avait déjà commencé. L’équipe de recherche du groupe a publié sur le forum officiel Mi Community China un premier message évoquant la future mise à jour Android, rapporte Gizchina.

Les chercheurs invitent les membres du forum à participer à un sondage sur les fonctionnalités de MIUI 13. Xiaomi cherche visiblement à recueillir les témoignages et les avis des utilisateurs pour guider le développement de sa surcouche. Sur base des avis récoltés, les développeurs de MIUI vont d’ores et déjà pouvoir tracer les grandes lignes de la prochaine mise à jour.

On se souviendra que Xiaomi avait déjà procédé de la sorte l’an dernier. Quelques heures après la présentation de MIUI 11, la firme avait déjà évoqué MIUI 12 avec ses fans. Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que Xiaomi présente MIUI 13 aux alentours du mois d’avril 2021. Le déploiement du firmware n’est pas attendu avant l’été 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur MIUI dans les commentaires ci-dessous.

Source : Gizchina